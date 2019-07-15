شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 أخطاء يرتكبها معظم مستخدمى الهواتف الذكية.. تجنبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتكب الكثير من مستخدمى الهواتف الذكية بعض الأخطاء، التى قد تضر الهاتف أكثر مما تفيده دون وعى، فبعد أن أصبح الهاتف جزءا من أيدينا ولا نستطيع الاستغناء عنه، أصبح من الواجب علينا الاهتمام به بطرق صحيحة، لذا علينا فى البداية معرفة تلك الأشياء المضرة للتوقف عن فعلها.

1. استخدام ماسح للتطبيقات

من الأشياء التى تضر الهاتف استخدام تطبيق يقوم بمسح التطبيقات أو القيام بذلك يدويًا، إذ تختلف الـ"رام" الخاصة بالهاتف عن نظام ويندوز وأنظمة الكمبيوتر، حيث إن أنظمة الهواتف الذكية تقوم بتنظيف ذاكرة الـ"رام" دون الحاجة لتطبيق يقوم بذلك.

2. تنزيل أكثر من تطبيق لمكافحة الفيروسات

تأخذ هذه التطبيقات مساحة وطاقة كبيرة من الهاتف لأنها لا تتوقف عن العمل، كما أنه لا يجب عليك استخدام هذه التطبيقات إلا عند الضرورة فقط، بجانب أن تطبيق واحد يكفى لحماية هاتفك.

3. تنزيل تطبيقات من مصادر غير معروفة

يجب التأكد من مصادر التطبيقات، فمن المفضل أن تقوم بتنزيل أى تطبيق تحتاجه من متجر التطبيقات التابع له نظام هاتفك سواء اندرويد أو ايفون، وابتعد عن أى مكان آخر لأنه قد يحتوى على برامج فيروسية.

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4. عدم إعادة تشغيل الجهاز

من فترة لآخر يجب عليك إعادة تشغيل هاتفك، لكى تسمح لذاكرة الرام بمسح الأشياء الغير ضرورية، بجانب انتعاش الجهاز، ومن المفضل أن تقوم بإعادة التشغيل مرة كل أسبوعين على الأقل.

5. استخدام تطبيقات لمسح ذاكرة تخزين المؤقت

يعد استخدام هذا النوع من التطبيقات مرة واحدة واحدة من حين لآخر أمر جيد، لكن تكراره يضر الجهاز وثد يؤدى لحذف بيانات ضرورية لك.

6.شحن الهاتف

يرتكب المستخدمون عدة أخطاء فى شحن الهاتف، منها الانتظار حتى شحن البطارية بشكل كامل، لكن يجب عليك أن تبقها فارغة بنسبة 10 أو 15% من طاقتها الكاملة.

كما أن استخدامك للهاتف أثناء الشحن يسبب أيضًا الكثير من الأضرار الجسيمة له، ويجب عليك مرعاة أين تشحن هاتفك أيضًا، فاختيار الأماكن الخاطئة مثل قليلة الطاقة الكهربية أو كثيفة الطاقة يضر بعمر بطاريتك.