شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤسس شركة Oculus : نظارات الواقع الافتراضى لا تحقق أرباحا لفيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جاك مكولى، أحد مؤسسى Oculus للواقع الافتراضى المملوكة لفيس بوك، إن شركته قد لا تكون مربحة، إذ تكافح فيس بوك من أجل جذب الواقع الافتراضى VR إلى السوق الاستهلاكية السائدة.

ووفقاً لموقع لتقرير نشر على قناة CNBC الأمريكية، تصنف فيس بوك نظارات Oculus للواقع الافتراضى باعتبارها أجهزة ألعاب في المقام الأول، ولا يعتقد مكولى أن هناك سوقًا كبيرًا لمثل هذه الأجهزة.

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وأضاف مكولى: "هناك الكثير من المشاكل الأساسية التي لا تزال بدون حل بعالم ألعاب الواقع الافتراضى، فلا يزال الناس يشعرون بالغثيان عند ارتدائهم سماعات VR وكيف لا يزالون يفضلون ممارسة ألعاب الفيديو إلى جانب أصدقائهم على شاشة ثنائية الأبعاد".

جدير بالذكر أعلن فيس بوك عن سماعة VR تحمل اسم "Oculus Go" بسعر يبدأ من 199 دولارًا فى أكتوبر 2017، وبيع منها أكثر من مليون وحدة ، وفقًا لشركة SuperData لأبحاث السوق.