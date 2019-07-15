Etisalat تتعاقد على خدمات VDSL و التليفون الأرضي

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Etisalat شركة الإتصالات الشهيرة في مصر تعاقدت مع شركة We – المصرية للإتصالات سابقاً – و وقعت معها على اتفاقية تتيح لها استعمال خدمات VDSL للإنترنت الأرضي و التي ستتيح لك سرعات انترنت اعلى بكثير من خدمات ADSL. حيث ان الشركة صار لها الحق استعمال سرعات انترنت تبدأ من 30Mb/sec حتى 100Mb/sec و هي سرعات عالية جداً مقارنة بالحد الأعلى الحالي للسرعات و منافسة للسرعات التي تقدمها شركة We بالأنظمة الجديدة

التفاصيل

وقعت شركتي Etisalat و WE البارحة اتفاقية تنص على انه للأولى حق استعمال خدمات VDSL الخاصة بالإنترنت الأرضي كما تستعمله الأولى. مما يتيح لها عرض سرعات انترنت تصل حتى 100 ميجا بت في الثانية. اي انه يمكنك بهذه السرعة تحميل فيلم حجمه 2GB في وقت زمني اقل من 3 دقائق (تحديداً دقيقتين و 43 ثانية). مما يعني تحسن عال جداً في السرعات الخاصة بالإنترنت. و توفير خدمة افضل للمستخدمين.

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Etisalat تتعاقد على خدمات التليفون الأرضي

لم تكن الإتفاقية الموقعة تخص استعمال VDSL لخدمات الإنترنت الأرضي فحسب. بل ان الشركة حصلت على حقوق التعاقد لتقديم خدمات التليفون الأرضي. بعد ان كانت هذه الخدمة حصرية لشركة We منذ انشائها. مما يعني بداية وجود منافسة في خدمات التليفون الأرضي كذلك. و هذا سيكون افضل للمستخدمين. فلست مضطراً للتعاقد مع شركة We بعد الآن لتحصل على خدمات التليفون الأرضي. فستوفر Etisalat هذه الخدمة لك بنفسها. فيمكنك الإختيار بينهما و تحديد اي الانظمة افضل لك

اسعار Etisalat الجديدة

لا اسعار محددة بعد. حيث ان التعاقد قد تم البارحة بشكل نهائي. و لم تعلن الشركة بعد عن اي اسعار جديدة او سرعات جديدة. فلا احد يعلم حتى ما هو حال السعات و السرعات التي ستقدمها الشركة. لكن المتوقع بأنها ستحاول تبني قائمة اسعار قريبة من قائمة اسعار We. لذلك نحن في انتظار اعلان اسعار الخدمة. لنحدد هل ستكون جيدة ام لا. يمكنك متابعتنا لننقل لك كل جديد بخصوص الأسعار الجديدة وقت اصدارها