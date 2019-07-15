كيف يعمل نظام التنقلات الجديد على نظام Android Q الجديد

محتوي المقالة

نظام Android Q يأتي بنظام تنقلات جديد و مختلف عن ما سبق. حيث ان Google بدأت من 2018 في تغيير نظام التنقلات بداية من Android Pie عندما قدمت نظام two button navigation. الذي كان عبارة عن نظام زر للرجوع Back يظهر عند الحاجة له. و زر كبير الضغط عليه ينقلك للشاشة الرئيسية. و السحب للأعلى يفتح التطبيقات الحديثة. اما سحب الزر لليمين و اليسار يقوم بنقلك الى احد التطبيقات الحديثة. لكن في Android Q نظام التنقلات مختلف تماماً. فكيف ذلك ؟. هذا ما سنشرحه في هذا الموضوع

نظام Android Q بتنقلات جديدة

نظام التنقلات الجديدة الذي قدمته Google في النسخ التجريبية للتحديث مختلف بشكل كبير عن النظام الموجود في Android Pie. حيث ان الشركة قامت بإلغاء الأزرار تماماً و وضعت شريط تنقلات شبيه بشريط تنقلات IPhone X. و يعمل بالكامل بالـGestures. لا ازرار بعد الآن. لا زر للرجوع. لا زر شاشة رئيسية. كأن Google تستنسخ نظام تنقلات IOS بالكامل. لا تريد ابتكار نظام تنقلات جديد خاص بها. لكن في كل حال يمكن ان نظام التنقلات الجديد ليس سيئاً بشكل كبير.

التنقلات الجديدة

للرجوع للشاشة الرئيسية. اسحب الشريط للأعلى و اتركه. ستفتح الشاشة الرئيسية اياً كان ما تفعله على الهاتف

لشاشة التطبيقات الحديثة. اسحب الشريط للأعلى ولا تتركه سيفتح شاشة التطبيقات الحديثة

للرجوع الى الخلف. اسحب من جانبي الشاشة من اليمين او اليسار مثل Miui

للتنقل بين التطبيقات. اسحب كأنك تفتح التطبيقات الحديثة و لكن اسحب لليسار او اليمين للتبديل بين التطبيقات

التأثير على القوائم الجانبية في نظام Android Q

القوائم الجانبية هي جزء لا يتجزأ من تطبيقات Google الأساسية. فهي موجودة في كل التطبيقات تقريباً. فكيف ستؤثر التنقلات الجديدة على نظام التنقلات الجديد؟. في واجهة Miui لجأت شركة xiaomi الى تحويل حركة سحب القائمة الجانبية من النصف العلوي من الشاشة. و النصف السفلي يفعل حركة الرجوع. في Android Q لن نقول بأن التنقلات لن تؤثر. بل هي ستلغي امكانية الوصول الى القائمة الجانبية. لكن في النسخة التجريبية الخامسة الأمر مختلف بعض الشئ. حيث ان الشركة اصدرت ما يسمى بـPeek behavior ليقرأ الهاتف اذا كنت تريد تفعيل حركة الرجوع او فتح القائمة. وفرت الشركة طريقتين لهذا التصرف. الطريقتان سيئتان. لا يمكن مدحهما لا. كما سيظهر في الصور فإن اول طريقة هي عن طريق الضغط في موقع السحب. و الإنتظار قليلاً لتظهر القائمة الجانبية فتسحبها لتفتحها. اما الطريقة الثانية عن طريق استعمال اصبعين للسحب. بدلاً من واحد. انظر للصور ستفهم الحركة بشكل اكبر

Advertisements

الطريقة الأولى

الطريقة الثانية

الوصول لمساعد Google على نظام Android Q

لا ازرار كيف ستصل الى مساعد Google؟. في الواقع فإنه حتى النسخة التجريبية الخامسة لم يكن هناك طريقة للوصول الى المساعد بسبب عدم وجود ازرار توصلك به. بغض النظر عن ميزة الضغط على جانبي الهاتف لتفعيل المساعد. لكن في النسخة التجريبية الخامسة تم تقديم طريقة تفعيل المساعد. عن طريق السحب من زوايا الشاشة السفلية سواء الزاوية اليمنى او اليسرى. و ستظهر علامة تخبرك بأن هذا هو مكان السحب. ليست طريقة تقليدية. لكن بعد تجريبها عدة مرات ستعتاد عليها بشكل كبير

هل يمكنني استعمال نظام تنقلات قديم ؟

الإجابة المختصرة نعم. في النسخة التجريبية الخامسة ستجد الـ3 انظمة التي استعملتها Google على مدار السنين. و يمكنك التحويل ما بينهم. سواء نظام الـFull Screen Gestures الجديد جداً. او نظام الـtwo button navigation الخاص بـAndroid Pie او اخيراً نظام الـ three button navigation التقليدي بالـ3 ازرار. و لكن لا احد يعلم هل النسخ القادمة من التحديث ستتيح لك التبديل بين الـ3 انظمة ام لا. فنحن لازلنا في النسخة التجريبية الخامسة فحسب. اما النسخة التجريبية القادمة لا احد يعلم نظامها بعد