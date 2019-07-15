شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تستأنف إطلاق النسخة التجريبية الخامسة من أندرويد Q والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنفت شركة جوجل إصدار النسخة التجريبية الخامسة من نظام التشغيل أندرويد Q، والذى تم إيقافه بعد وقت قصير من إصداره الأول عقب مشكلات فى عمليات التثبيت.

وبحسب موقع GSM الهندى، فإن السبب غير معروف حتى الآن، حيث لا تزال جوجل تحقق في المشكلة، لكن رغم ذلك استأنفت الشركة طرح التحديث عبر الهواء OTA لأنها "تعيد نسبة مئوية صغيرة جدًا من الأجهزة" مرة أخرى إلى النسخة التجريبية الرابعة، وذلك بعد فشلها فى تثبيت الإصدار التجريبى الخامس وعدم حدوث أى ضرر كبير.