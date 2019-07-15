شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة الواقع المعزز Mine craft Earth تصل لمستخدمى iOS بعد أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة مايكروسوفت فى مايو الماضى لعبة Minecraft Earth AR، إلا أن الشركة أعلنت مؤخرا أن اللعب من المقرر لها أن تصل قريبا وستكون متاحة على منصة iOS.
وحسب موقع Android Community تحمس المستخدمون ومحبو الألعاب بشأن لعبة الواقع المعزز التى استحوذت عليها شركة مايكروسوفت، والتى أعلنت أخيراً جاهزيتها بعد ان أغلقت النسخة التجريبية.
وكانت اللعبة الشهيرة Minecraft Earth AR احتفلت بعيد ميلادها العاشر من خلال تقديم مقطع فيديو جديد للعبة مما حمس اللاعبين أكثر لما سيبدو عليه الإصدار الجديد.
ويعد عالم Minecraft القادم ساحرا، حيث ستوفر إمكانية فتح الكاميرا واللعب بميزة الواقع المعزز كما تحدثنا سابقاً، بالإضافة إلى بناء المستخدمين هيكل كامل مع اصدقائهم والألعاب الأخرى، ومن ثم من الممكن تحسين بناء اللوحات.
وتشير التقارير إلى أنه سيتم إطلاق Minecraft فى البداية لمستخدمى iOS بعد حوالى أسبوعين تقريباً، ومن ثم سيتم إصدارها إلى مستخدمى أندرويد بعد ذلك الوقت بفترة، ولكنها غير محددة حتى الآن، ومن المقرر أن يغلق الإصدار التجريبى الأولى ولهذا لن يتمكن سوى عدد محدود من الأشخاص الوصول على أحدث إصدار.
وسيعمل الإصدار التجريبى بعد غلقه على إعادة اللاعبين إلى المراحل الأولية فى حال محاولة اللعب مرة أخرى، ومن الممكن أن تتم دعوتهم إلى الإصدار التجريبى المغلق، لذا سيتعين على المستخدمين التحقق من البريد الإلكترونى.
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