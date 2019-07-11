Redmi تنجح في بيع أكثر من 15 مليون وحدة من هواتف Redmi Note 7 في أقل من ستة أشهر

فاطمة أيت طالب - دبي - بمجرد أن تحولت إلى علامة تجارية منفصلة عن شركة Xiaomi على الرغم من أنها لا تزال تابعة لها، قامت Redmi بالكشف عن سلسلة هواتف Redmi Note 7 Series. بعد أقل من ستة أشهر في الأسواق العالمية، أكدت العلامة التجارية الفرعية Redmi أن مبيعات سلسلة هواتف Redmi Note 7 Series كسرت حاجز 15 مليون وحدة.

يشمل هذا الرقم مبيعات كل من Redmi Note 7 و Redmi Note 7 Pro و Redmi Note 7S. وتجدر الإشارة إلى أنه كان من الممكن أن تبلغ مبيعات سلسلة هواتف Redmi Note 7 Series أكثر من 15 مليون وحدة لو تم إطلاقها في جميع أنحاء العالم، فهناك بعض الأسواق التي لم تحصل على هذه الهواتف، مثل الولايات المتحدة الأمريكية.

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قبل الختام، نود أن نشير إلى أنه من المثير للإهتمام أن نرى العلامة التجارية الفرعية Redmi تعلن عن كسر سلسلة هواتف Redmi Note 7 Series لحاجز 15 مليون وحدة بعد يوم واحد من إعلان العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei عن كسر الهاتف Honor 8X لحاجز 15 مليون وحدة أيضًا، ولكن في غضون تسعة أشهر تقريبًا.