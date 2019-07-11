الهاتف Galaxy A90 5G يظهر في إختبارات الأداء مع المعالج Snapdragon 855

فاطمة أيت طالب - دبي - سيكون الهاتف Galaxy A90 الذي سمعنا الكثير بشأنه خلال الأشهر القليلة الماضية متاحًا بنسختين، واحدة تدعم شبكات 4G LTE كحد أقصى، في حين ستدعم النسخة الأخرى شبكات 5G. ويقال بأن كلا النسختين ستحصلان على المعالج Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، ونتائج إختبارات الأداء الخاصة بـ Galaxy A90 5G التي حصلنا عليها مؤخرًا تؤكد ذلك.

في الواقع، لقد تم اليوم رصد الهاتف Galaxy A90 5G والذي يحمل الإسم الرمزي SM-A908N في منصة إختبارات الأداء Geekbench وهو يضم المعالج Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، ويعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie.

للآسف، هذه هي جل المعلومات التي تم إستخلاصها من منصة إختبارات الأداء Geekbench، ولكن الشائعات السابقة تريد منا أن نصدق بأن الهاتف Galaxy A90 5G سيضم شاشة Infinity-U Super AMOLED بحجم 6.7 إنش وبدقة +FullHD. وعندما يتعلق الأمر بنسخة 4G والتي تحمل الإسم الرمزي SM-A905، فقد تردد أنها ستحصل على شاشة بنفس القطر، ولكن يقال بأنها ستمتاز بدقة أعلى.

Advertisements

ويشاع كذلك بأن الهاتف Galaxy A90 سيضم ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الثانية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثالثة، ولكنه لن يأتي مع كاميرا قابلة للسحب كما كان يُعتقد سابقًا.