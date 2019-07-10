جوجل تكشف لنا عن المزيد من التفاصيل حول خدمة بث الألعاب السحابية Google Stadia

فاطمة أيت طالب - دبي - يقترب موعد إطلاق خدمة بث الألعاب السحابية Google Stadia ببطء، ونتيجة لذلك، فقد قامت شركة جوجل الآن بتحديث صفحة الأسئلة الشائعة لإضافة بعض التفاصيل الجديدة حول يد التحكم Google Stadia Founder’s Edition Controller، ودعم الجهاز، والمعلومات العامة حول كيفية ربط يد التحكم مع Google Stadia. في الواقع، لقد تناولت شركة جوجل أيضًا ما يمكن أن يحدث إذا لم تعد اللعبة مدعومة من قبل مطورها الخاص.

إذا طلبت Google Stadia Founder’s Edition مسبقًا، فسوف تتلقى رمز الإسترداد على البريد الإلكتروني الذي إستخدمته للتسجيل. لست بحاجة إلى إسترداد الرمز من نفس الحساب. ليس مشكلة إذا كان حساب Gmail شخصي، أيضًا.

تذكر أن Google Stadia Founder’s Edition تقدم لك حزمة للبدء بإستخدام Google Stadia. لا تزال متوفرة، ومقابل 129$ يمكنك الحصول على النسخة المحدودة من يد التحكم Google Stadia Controller، وثلاثة أشهر من الإشتراك في خطة Google Stadia Pro، فضلا عن Buddy Pass و Chromecast Ultra.

بعد ذلك، توضح جوجل المزيد حول كيفية توصيل وحدة التحكم بلعبة ما. تستخدم وحدة التحكم Google Stadia Controller تقنية Bluetooth LE، ولكن فقط للاقتران بالجهاز وإعداد تجربة اللعب. بمجرد إعدادها، ستقترن مباشرةً بشبكة Wi-Fi. لا يمكنك استخدام البلوتوث مباشرة لربطها بالجهاز من أجل اللعب.

Advertisements

يبدو أن الخيار الوحيد لممارسة الألعاب عندما تكون خارج المنزل أو حوله هو استخدام اتصال سلكي عبر USB-C، مباشرة إلى جهاز مدعوم، وهو ما يقودنا إلى التفاصيل التالية حول الأجهزة التي سيتم دعمها عند إطلاق Google Stadia.

ستتمكن من إستخدام Google Stadia على الحواسيب من خلال المتصفح Google Chrome، وفي التلفزيونات مع Chromecast Ultra ووحدة التحكم Stadia Controller، وفي الهواتف الذكية أيضًا على الرغم من أنها ستكون متوفرة في البداية فقط لكل من Google Pixel 3 و Google Pixel 3 XL و Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL.

أخيرًا، توضح Google أن الألعاب التي تم شراؤها على Google Stadia ستظل متاحة للاعبين الذين قاموا بشرائها حتى بعد أن يتخلى المطور عن دعمه للعبة. فقط أولئك الذين اشتروا اللعبة بالفعل سيكونون قادرين على الاستمرار في اللعب. لن تسمح لك جوجل بشراء لعبة تم التخلي عنها بواسطة مطورها.