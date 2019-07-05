كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Absolute Cycling One”.. أذكى كمبيوتر في عالم الدراجات

متابعة-سنيار: يطلق على “Absolute Cycling One” لقب أذكى كمبيوتر في عالم الدراجات.

يعزز الجهاز الأنيق من إمكانيات الدراجين عند التنقل في المناطق الحضرية، والطرق الغير معبدة.

ومن خلال ميزة التنقل ودقة التفاصيل الدقيقة وواجهة سهلة الاستخدام، توفر مجموعة واسعة من الوظائف الأساسية.

يستخدم الجهاز تقنية تحديد الموقع من أجل دقة تتبع في الوقت الفعلي في جميع الأوقات، ويمكنه تتبع موقعك في الوقت الفعلي بدقة في حدود مترين – حتى بعد فقدان الاتصال بالقمر الصناعي.

لذلك في حالة انقطاع الاتصال، ستستمر الخوارزمية في حساب الموضع للعودة بسرعة إلى التتبع.

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ويأتي كمبيوتر ركوب الدراجات بتصميم رائع وحيوي يتميز بشاشة ملونة كاملة بحجم 3 بوصات يمكنك استخدامها لعرض بياناتك ورسوماتك وخرائطك المقدمة.

الواجهة قابلة للتخصيص ويمكنها أيضا التفاعل مع تطبيق الهاتف الذكي المخصص.

سيتم تشغيل الجهاز لمدة 20 ساعة تقريبا بشحنة كاملة، ويمكنك شحنه على محطة الشحن اللاسلكي المضمنة.

جهاز “Absolute Cycling One” متاح للدعم على indiegogo.