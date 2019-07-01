رئيس Epic يؤكد أن الحصريات هي الطريقة الوحيدة لمواجهة متجر Steam!

فاطمة أيت طالب - دبي - تدين منصة الحاسب الشخصي بالفضل الكبير لمتجر Steam الرقمي في إعادة إحياء ألعاب الفيديو عليها، و ذلك بعد أن تدهورت خلال الجيل الماضي في ظل المنافسة الشديدة من الأجهزة المنزلية. رغم ذلك، دخلت شركة أخرى على الخط و هي شركة Epic Games مع متجرها الرقمي و بتمويل من شركة Tencent الصينية، و التي تُريد تهديد عرش متجر Steam و توفير أرباح أكبر للناشرين و المطورين.

Tim Sweeney رئيس شركة Epic يواجه العديد من ردود الفعل المتفاوتة و الانتقادات بخصوص سياسة الحصريات لمتجر Epic الرقمي، و لا شك أن شركة Epic تبذل قصارى جهدها في توفير أكبر قدرٍ مُمكنٍ من الألعاب الحصرية لمنافسة Steam، و لكن ما هو سبب التركيز على هذه السياسة؟ حسناً، بحسب تغريدة جديدة من تيم سويني، فإن سياسة الحصريات هذه، هي السبيل الوحيد في رأيه، لمنافسة متجر Steam على الحاسب الشخصي. مما سيترك أثراً على صناعة ألعاب الفيديو بأكملها.