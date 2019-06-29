تكنولوجيا: براءة إختراع جديدة من مايكروسوفت لجهاز أخر قابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت براءة إختراع جديدة لعملاق البرمجيات مايكروسوفت، تكشف عن مخطط لجهاز جديد مميز بتصميم مرن وقابل للطي.

أشارت التسريبات خلال الفترة الماضية إلى أن مايكروسوفت في طريقها لإطلاق إصدار جديد من أجهزة Surface يأتي بتصميم قابل للطي، على أن ينطلق هذا الإصدار في 2020، ومن جديد جاءت تسريبات مصورة لبراءة إختراع في جهاز أخر مميز بتصميم مرن قابل للطي.

يأتي جهاز مايكروسوفت الجديد في براءة الإختراع بنظام تشغيل ويندوز 10 مع شاشة قابلة للتمديد والطي، حيث من المقرر أن يدعم الجهاز الطي عن طريق فواصل تحاكي الفواصل المقدمة من مايكروسوفت في جهاز Surface Book.

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ويشير التقرير إلى أن براءة الإختراع قد تم تسجيلها خلال عام 2017، إلا أنها لم تنشر حتى يونيو 2019، حيث يظهر الجهاز اللوحي في المخطط بشاشة قابلة للتمديد بشكل كامل، والطي عن طريق الفواصل في المنتصف، والتي تضمن أيضاً إتصال جهتي الشاشة بشكل آمن.

وتؤكد مايكروسوفت على أن هذه الآلية في تصميم الفواصل التي تربط جهتي الشاشة ستقدم الحل الأمثل لمعالجة المشاكل الفنية في التصميم المميز بالعرض المرن في الشاشة.

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