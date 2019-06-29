شكرا لقرائتكم خبر عن إرشادات يجب عليك اتباعها لتجنب السكتات القلبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عدّد مختصو الطب الرياضي عدة أمور يجب وضعها في الاعتبار عند الرغبة في ممارسة أي تدريب رياضي أو لياقي أو نشاط بدني، أهمها اختيار التمرين المناسب لصحة الممارس. كما يوصي المختصون بعدة خطوات يرون من المهم اتباعها لتقليل المخاطر والمضاعفات التي قد يسببها النشاط الرياضي من إصابات قلبية وتأثيرات سلبية على الأوعية الدموية وغير ذلك من إصابات العظام، خاصة لمن هم في منتصف العمر. وتضمنت التوصيات والخطوات التي يجب اتخاذها -حسب المختصين- قبل وأثناء وبعد ممارسة أي تدريب رياضي، ما يلي:

– الفحص والكشف الطبي للتأكد من الحالة الصحية خاصة لكبار السن قبل الدخول في أي برنامج تدريبي.

– تخصيص وقت قبل البدء في التدريبات لتبريد العضلات والإحماء وتمديد العضلات، يتراوح بين 5 و10 دقائق.

– التقدم التدريجي في شدة التدريبات، حيث يبدأ البرنامج التدريب خفيفا إلى متوسط وشديد.

– التأكد من صحة العظام قبل تصميم برنامج تدريبي خاصة لكبار السن، وإجراء تدريبات أحمال بسيطة خاصة لمن يتوقع إصابتهم بهشاشة العظام، للتأكد من قوة تحمل العظام.

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– تجنب ممارسة الرياضة عند تناول الأدوية والمنشطات دون استشارة الطبيب.

– الابتعاد عن ممارسة الرياضة لمدة أسبوع على الأقل عند الإصابة بالحمى أو نزلات البرد.

– مراجعة الطبيب عند الإحساس بإجهاد زائد أو ألم في جهة الصدر.

– الاهتمام بالجانب السلوكي للشخص عند تصميم البرنامج التدريبي لضمان التزامه بممارسة التمارين، والأخذ بعين الاعتبار الأدوات والإمكانات المتاحة عند اختيار التمرين.

– الاهتمام بتدريبات التهدئة وتمديد العضلات بعد الانتهاء من التدريبات.