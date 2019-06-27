الهاتف Huawei Mate 20X يبدأ رسميًا بتلقي تحديث EMUI 9.1

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما وعدتنا بذلك في الفترة الماضية، فقد بدأت شركة Huawei اليوم بإصدار تحديث EMUI 9.1 للهاتف Huawei Mate 20X. هذا التحديث يستند على Android 9 Pie ويحمل البنية رقم 9.1.0.300، ويبلغ حجمه ما يصل إلى 4GB.

هذا التحديث الجديد يجلب معه ميزات جديدة مثل وضع تصوير القمر، وخاصية GPU Turbo 3.0 لتعزيز أداء الألعاب على الهاتف، فضلا عن تعيين نغمات فيديو لجهات إتصال محددة. وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث يقوم أيضًا بتغيير نظام الملفات في الهاتف إلى EROFS، وهذا هو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تحسين الأداء والإستقرار.

هذا التحديث متوفر حاليًا للتحميل في دبي، وإذا لم تحصل على هذا التحديث حتى الآن، فسوف يتعين عليك تسجيل الدخول إلى تطبيق HiCare والتوجه بعد ذلك إلى قائمة التحديث لسحب التحديث الجديد يدويًا. على أي حال، إذا كنت تعيش في بلد آخر وحصلت بالفعل على تحديث EMUI 9.1 على الهاتف Huawei Mate 20X الخاص بك، فأخبرنا بذلك في حيز التعليقات أدناه.