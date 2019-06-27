كيف تسترجع الباسورد المفقودة في فايرفوكس

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كيف يمكنك ان تسترجع الباسورد المفقودة في فايرفوكس لأي سبب كان ؟ مشكلة فقدان الباسورد واحدة من المشكلات المزعجة التي يمر بها الكثير من المستخدمين حول العالم وهي السبب الذي جعل برامج كثيرة متخصصة تظهر في هذا المجال وتحاول أن تقدم هذه الميزة وهو مادفع المتصفحات لتضمها في النسخ الجديدة من تحديثاتها المختلفة.

ولكن ومع كثرة وجود البرامج التي تحتفظ بالباسورد وإمكانية فايرفوكس الإحتفاظ بالباسورد يعاني بعض المستخدمين أحياناً من مشكلة الباسورد المفقودة في فايرفوكس، إما لعطل بالنظام أو المتصفح أو لأن أحدهم قام بالعبث بملفات المتصفح وملفات انظلام وقام بمسح الملف الذي يخزن فيه الفايرفوكس الباسورد.

استرجاع الباسورد المفقودة في فايرفوكس :

إن لاحظت بعد تحديثك لمتصفح فايرفوكس أن الباسورد أصبحت مفقودة وقائمة الباسورد فارغة يجب عليك وقتها أن تحاول حلاً من الثلاث حلول التي سنذكرها لك الآن.

الوصول إلى مجلد الملف الشخصي في فايرفوكس :

يحتفظ متصفح فايرفوكس بقائمة الباسورد جميعها في ملف واحد موجود داخل مجلد ملفك الشخصي لدا المتصفح أو الـ profile لذا في البداية حاول أن تتأكد من حالة هذا الملف ومن وجوده عن طريق التالي :

قم بكتابة About:support في شريط المتصفح

ستتوجه الآن إلى الصفحة التالية قم بالضغط على open Folder



سيفتح لك الآن الملف الخاص بك والذي توجد فيه جميع ملفاتك الشخصية قم بالتوجه والبحث عن ملف logins.json وهو الملف الموجود فيه قائمة الباسورد خاصتك.

إعادة تسمية ملف الباسورد المفقودة :

أغلق متصفح فايرفوكس لتتمكن من رؤية ملف الباسوردات المفقودة لأنه لن يظهر إن كان المتصفح يعمل بشكل كامل.

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إن ظهر الملف أمامك وكان إسمه كالتالي : logins.json.corrupt قم بإعادة تسميته إلى logins.json ويجب أن يصلح هذا الأمر المشكلة بالسنبة لك، قم بإغلاق المجلد وحفظ التغييرات وفتح فايرفوكس وتأكد إن كانت المشكلة حلت ام لا .

إستعادة الباسورد المفقودة في فايرفوكس من خلال برنامج AVG Internet Security :

يمكننا القول بأن هذا حل ملتف قليلاً حول المشكلة ويعمل على حلها بشكل كامل، ستقوم بتحميل إضافة إلى برنامج AVG Internet Security تدعى Password Restore وهي إضافة خاصة لمتصفح فايرفوكس، لتعمل الإضافة بشكل جيد تأكد من أن برنامج AVG محدث لآخر نسخة.

قم بتحميل الإضافة من هنا وفورما تقوم بتحميلها وفتحها ستبدأ في العمل تلقائياً .