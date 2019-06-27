كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مشروع سيارة آبل ذاتية القيادة يستمر مع “Drive.ai”

متابعة-سنيار: كان Drive.ai معروفا بشاحناته المستقلة ذات الألوان الزاهية، وقد استحوذ عليها قسم السيارة ذاتية القيادة من أبل.

تدير Drive.ai رحلات مكوكية ذاتية القيادة في تكساس للعام الماضي وجمعت 77 مليون دولار منذ عام 2015، وفقا لقائمة Crunchbase.

في شهر مارس، انتهت رحلة المكوك المجانية لمدة ثمانية أشهر في فريسكو، تكساس، وتوجهت مركباتها الأربع إلى أرلينغتون، تكساس للحصول على خدمة مجانية منفصلة، وتم سحب شاحنات Drive.ai السبعة العاملة في أرلينغتون من الطريق في نهاية مايو.

في نهاية تجربة Frisco، أبلغ Drive.ai عن استخدام 5000 راكب لسيارات نيسان NV200 باللونين البرتقالي والأزرق.

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وذكرت بلومبرج أن عملية الاستحواذ هي خطوة لشركة Apple للحصول على مزيد من المهندسين من ذوي الخبرة في إنشاء السيارة المستقلة، وبعد أن انتشرت شائعات تفيد بأن Drive.ai تبحث عن مشتر خلال الأشهر القليلة الماضية، أكدت كل من Apple و Drive.ai الصفقة.

تشير الدلائل مثل غرف الاختبار وبراءات الاختراع إلى أن Project Titan من Apple يمضي قدما رغم تسريح العمال والتغييرات، وبدلا من سيارة ذاتية القيادة من Apple، قد تكون هناك سيارة ذاتية القيادة تعمل بنظام Apple.