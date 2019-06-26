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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| ” BoomBoxing Board”…نظام تدريب جديد يصل إلى كيك ستارتر
متابعة-سنيار: قامت شركة Fitness Equbic بإنشاء لوحة تمارين هوائية جديدة تضم ترامبولين، أطلقت عليها اسم “BoomBoxing”.
ادعى Billy Blanks أن لوحة BoomBoxing هي واحدة من أكثر منتجات اللياقة البدنية إثارة التي واجهها في سنواته الأربعين في صناعة اللياقة البدنية.
وتم اختبار النظام بشكل علمي من قبل البروفيسور هيرمان شومايدر في معهد علوم الرياضة، في كارلسروه للتكنولوجيا (KIT).
نظام التمارين الجديد متاح للدعم عبر Kickstarter مع تعهدات من 49 دولارا أو حوالي 38 جنيها إسترلينيا، وسيتم التسليم في جميع أنحاء الولايات المتحدة خلال نوفمبر 2019
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