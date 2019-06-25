تقرير جديد يكشف عن تفاصيل إضافية حول نسخة 16 إنش من MacBook Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا للشائعات، فيبدو أن شركة آبل تعمل على حاسوب MacBook Pro جديد يمتاز بحجم 16 إنش. لقد سمعنا أن هذا الحاسوب المحمول سيستخدم على الأرجح شاشة بتقنية OLED. أما وقد قلنا ذلك، فقد صدر اليوم تقرير جديد من المحلل Jeff Lin يدعي فيه أن MacBook Pro الجديد ذو شاشة 16 إنش سيصدر في الأشهر القادمة بإستثناء أنه سيضم شاشة بتقنية LCD بدلاً من OLED.

يدعي التقرير الجديد أنه سيتم توفير الشاشة لهذا الحاسوب المحمول الجديد من قبل شركة LG، ومن المتوقع أن تمتاز بدقة 1920×3072 بكسل. ولإعطائك بعض السياق، فنسخة 15 إنش الحالية من MacBook Pro تمتاز بدقة 1800×2880 بكسل، لذلك فمن المنطقي أن تمتاز نسخة 16 إنش بدقة أعلى بفضل شاشتها الكبيرة.

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بغض النظر عن تاريخ الإطلاق المحتمل والدقة الجديدة، فنحن لسنا متأكدين من نوع المواصفات التي سيأتي بها هذا الحاسوب المحمول، مثل ما إذا كان سيتضمن مستشعر بصمات الأصابع Touch ID، أو ما إذا كان هناك خيار لشراء واحد بدون مستشعر بصمات الأصابع هذا. نتوقع أن يضم على الأرجح معالجًا جديدًا، ولكن يبقى أن نرى ما هو طراز المعالج الذي سيحصل عليه.

يرجى التعامل مع محتوى هذا التقرير بأقل قدر من الحماسة في الوقت الراهن، ولكن إذا كنت تعتقد بأن نسخة 15 إنش الحالية من MacBook Pro تعتبر صغيرة بالنسبة لك، فقد ترغب في الإنتظار حتى شهر سبتمبر المقبل حيث يمكن أن يتم إطلاق نسخة 16 إنش الجديدة. في غضون ذلك، أشارت تقارير حديثة إلى أن شركة آبل تفكر في شراء شاشات OLED من سامسونج لإستخدامها في لوحيات iPad وحواسيب MacBook القادمة في المستقبل، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الشاشات ستشق طريقها للطرازات الجديدة القادمة هذا العام أم لا.