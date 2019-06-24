مبيعات الساعات الذكية Huawei Watch GT Series تكسر حاجز 2 مليون وحدة

فاطمة أيت طالب - دبي - أجهزة Huawei القابلة للإرتداء تبصم على أداء جيد في السوق، فقد نمت مبيعاتها في الربع الأول من هذا العام بنسبة قدرها 282 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وتمكنت الشركة الصينية من شحن خمسة ملايين جهاز قابل للإرتداء بشكل إجمالي، مما يجعلها من بين أفضل ثلاثة بائعين للأجهزة القابلة للإرتداء في العالم. ويعزى هذا النمو في المقام الأول إلى نجاح سلسلة الساعات الذكية Huawei Watch GT Series التي كسرت شحناتها حاجز 2 مليون وحدة.
توفر الساعة الذكية Huawei Watch GT التي أعلنت عنها شركة Huawei في شهر أكتوبر من العام الماضي جنبًا إلى جنب مع سلسلة هواتف Huawei Mate 20 Series، أحدث الميزات التي توفرها الساعات الذكية، كما أنها إمتازت بتصميم جميل وأنيق مع قدرة رائعة على العمل لفترات أطول بفضل عمر البطارية المميز، ووظائفها المستقلة.
في شهر مارس الماضي، قامت شركة Huawei بتحديث سلسلة الساعات الذكية هذه من خلال تقديم طرازات جديدة تحمل الأسماء Huawei Watch GT Active و Huawei Watch GT Elegant، وهي الطرازات التي جاءت مع بعض التحسينات على مستوى التصميم والوظائف.
https://twitter.com/HuaweiMobile/status/1141654424156286976
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