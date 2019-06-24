سامسونج تعمل على شواحن لاسلكية جديدة من أجل Galaxy Note 10 و Galaxy Watch 2

فاطمة أيت طالب - دبي - تم اليوم رصد أجهزة شحن لاسلكية جديدة من شركة سامسونج وهي تحصل على مصادقة هيئة الإتصالات الفيدرالية، واحد سيكون مصمم على الأرجح للهاتف Galaxy Note 10، والآخر سيكون مصممًا للساعة الذكية Galaxy Watch 2.

الشاحن اللاسلكي الجديد الخاص بالهاتف Galaxy Note 10 يحمل الإسم الرمزي EP-N5200، وسيكون مشابهًا للشاحن EP-P5200 الذي قامت شركة سامسونج بإصداره مع سلسلة هواتف Galaxy S10 Series. كان ذلك عبارة عن شاحن مزدوج قادر على إخراج طاقة إجمالية قدرها 15W. وعلى وجه التحديد، فقد كان قادرًا على إخراج الطاقة بقوة 10W في حالة الهواتف الذكية وبقوة 5W في حالة الساعات الذكية.

يشاع بأن الشاحن اللاسلكي EP-N5200 الجديد سيسمح بإخراج الطاقة بقوة 20W، ومن المحتمل أن يضم لفافتين نحاسيتين للشحن على عكس الشاحن EP-N5100 الذي يضم لفافة نحاسية واحدة فقط. وبغض النظر عن الشاحن اللاسلكي، فقد سمعنا بأن الهاتف Galaxy Note 10 سيضم بطارية بسعة 4170mAh تدعم الشحن السريع بقوة 25W.

Advertisements

أما بخصوص الشاحن اللاسلكي الثاني الذي تم رصده اليوم في موقع هيئة الإتصالات الفيدرالية، فهو يحمل الإسم الرمزي EP-OR825. هذا الشاحن مصمم على الأرجح للساعة الذكية Galaxy Watch 2، والمعروفة حاليًا بالإسم الرمزي Renaissance.

قامت شركة سامسونج مؤخرًا بتسجيل العلامتين التجاريتين ” Touch Bezel ” و ” Touch Wheel “، وهما مكونان محتملان للساعة الذكية Galaxy Watch 2. وكما تعلمون على الأرجح، فساعة Galaxy Watch الحالية تضم إطارًا قابلاً للدوران يسمح للمستخدمين بالتحكم في واجهة النظام، بينما لا نرى أي عناصر تحكم على إطار Galaxy Watch Active. وبالتالي، يبدو Touch Bezel كحل وسيط بحيث ستحل حساسية اللمس محل الإطار القابل للدوران.