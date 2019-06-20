شنايدر إلكتريك في المرتبة الحادية عشرة من قائمة جارتنر لأفضل 25 سلسلة إمداد عالمية للعام 2019*

دبي - الخليج 365 :

أعلنت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، أنها حلّت في المرتبة الحادية عشرة وفق تصنيف مؤسسة جارتنر لأفضل 25 سلسلة إمداد عالمية للعام 2019.

وفازت الشركة أيضًا بجائزة تشيننوفاتر لإمدادات الصناعات التحويلية 2019، وهي إحدى فئات جوائز تشيننوفاتر للإمداد للعام 2019 من جارتنر**، التي تكرّم مبادرات سلاسل الإمداد المبتكرة غير التقليدية والتي تتسم بتأثير كبير في قطاع الصناعات التحويلية.»

وأعلنت مؤسسة جارتنر عن تقديم هذه الجوائز خلال مؤتمر جارتنر لتنفيذيي سلاسل الإمداد2019 الذي انعقد في مدينة فينيكس، ولاية أريزونا، الولايات المتحدة الأمريكية*.

وقال مراد تمود، نائب الرئيس التنفيذي لسلسلة الإمداد العالمية لشنايدر إلكتريك «نشعر بسعادة بالغة لأننا نجحنا في تعزيز ترتيبنا مرة أخرى هذا العام في قائمة مؤسسة جارتنر لأفضل 25 سلسلة إمداد عالمية. ونرى أننا نتقدم بخطى جيدة على طريق تحويل سلسلة الإمداد، وهذا يشجع فريقنا على مضاعفة الجهود في سبيل تنفيذ خططنا بالتعاون مع شركائنا للوصول بسلاسل الإمداد لعملائنا إلى سلسلة الإمداد 4.0 المتصلة والمستدامة والمفصلة حسب حاجاتهم.»

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وأضاف قائلًا «تمثل جائزة تشيننوفاتر للابتكار في سلسلة إمداد الصناعة التحويلية تقديرًا لخطتنا في تطوير موظفينا، فهي تدعم هذا التحول الرقمي الذي يشمل جميع القوى العاملة لدينا. ولهذا أهمية خاصة بالنسبة لنا لأن موظفينا يمثلون حجر الزاوية في سلسلة الإمداد لدينا.»

وتجدر الإشارة إلى أنه بنهاية العام 2018، ضمت عمليات سلسلة الإمداد العالمية لشركة شنايدر، 200 مصنعًا في 46 دولة و98 مركز توزيع، تعمل فيها قوة عاملة ضخمة تتألف من 86,000 عاملًا تدير ما يزيد عن 260,000 مادة وتعالج ما يزيد عن 150,000 طلب يوميًا.

ووفقًا لإعلان جارتنر عن أفضل 25 سلسلة إمداد عالمية «تبرز ثلاث سمات رئيسة هذا العام بين الشركات الرائدة في سلاسل الإمداد ما يجعلها تسرع تطوير قدراتها وتتفوق بأشواط واسعة عن الشركات الأخرى، وهي: قدرتها على التخصيص على نطاق واسع، والاستفادة من المنظومات المحيطة بها، والاعتماد على التحول الرقمي في تطوير أعمالها.»