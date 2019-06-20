إريكسون تطلق خيارات متطورة لنشر تقنية الجيل الخامس

دبي - الخليج 365 :

عبر إطلاق حلول البرامج والأجهزة الجديدة لتوسيع خيارات نشر الجيل الخامس، تواصل إريكسون (المسجلة في ناسداك: إريك) ريادتها من خلال منصة تقنية الجيل الخامس التي تركز على مقدمي الخدمات. في حين تكتسب عمليات نشر تقنية الجيل الجديد زخماً سريعاً حول العالم، تعمل الحلول الجديدة من اريكسون على توسيع سعة الشبكة وتغطيتها ما يتيح تطوير الشبكة بشكل سلس ويسهّل حالات الاستخدام الجديدة للمستهلكين والقطاع.

وفي الوقت الذي تدعم فيه إريكسون مزوّدي الخدمات الاوائل من خلال طرح تقنية الجيل الخامس تجارياً باستخدام الموجات الراديوية الجديدة الغيرمستقلة لتقنية الجيل الخامس، أطلقت الشركة برنامج الموجات الراديوية الجديدة المستقلة. بالإضافة إلى توسيع إمكانات النشر، فإن برنامج الموجات الراديوية الجديدة المستقل يؤسس بنية شبكة جديدة، ويقدم مزايا رئيسية مثل زمن الاستجابة المنخفض جدّاً والتغطية الأفضل.

تقوم إريكسون أيضاً بتطوير حلّها السحابي من خلال عرض مُحسّن للحوسبة المتطورة لتلبية طلبات المستخدمين، حيث سيمكّن ذلك مزودي الخدمة من تقديم خدمات تقنية الجيل الخامس للمستهلكين والمؤسسات الجديدة مثل الواقع المعزز وتوزيع المحتوى بتكلفة منخفضة ووقت استجابة منخفض ودقة عالية.

يقول فريدريك ييدلينج، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس وحدة الشبكات في شركة إريكسون: "نواصل تركيز جهودنا لمساعدة عملائنا على تحقيق النجاح مع إطلاق تقنية الجيل الخامس، وستتيح لهم هذه الحلول الجديدة اتباع مسار التطور للجيل الخامس الذي يناسب طموحاتهم بأبسط الطرق وأكثرها فعالية."

تلبية احتياجات المشغّلين للتطور السلس مع تقنية الجيل الخامس المستقلة وغير المستقلة

يمكن تثبيت برنامج الموجات الراديوية الجديدة لتقنية الجيل الخامس المستقل على أجهزة نظام إريكسون الراديوية القائمة. بالإضافة إلى حلول السحابة الأساسية ذات الوضعية المزدوجة لتقنية الجيل الخامس من إريكسون، تهدف المنتجات الجديدة إلى خلق فرص عمل جديدة لمقدمي الخدمات - خاصة بعد إنشاء بنية تسهل المرونة، وتوفر الدعم المتطور لشرائح الشبكة وتمكّن من إنشاء خدمات جديدة بسرعة.

سيبدأ معظم المشغّلون باستخدام الموجات غير المستقلة وبمجرد إنشاء تغطية الجيل الخامس، سيبدؤون بنشر الموجات المستقلة.

ستلعب النطاقات المنخفضة دوراً رئيسياً في توسيع التغطية التي توفرها عمليات نشر الجيل الخامس حتى الآن بفعالية من حيث التكلفة. أطلقت شركة إريكسون أيضاً مركز تجميع ناقلات الموجات الراديوية الجديدة متوسط النطاق وهي ميزة برمجية جديدة تعمل على توسيع نطاق تغطية وقدرة الموجات الراديوية الجديدة على النطاقات المتوسطة والعالية عند دمجها مع الموجات ذاتها على نطاقات منخفضة. سيؤدي ذلك إلى تحسين السرعات في المناطق المغلقة وفي المناطق ذات التغطية الضعيفة.

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تمت إضافة جهازي راديو جديدين بتقنية الMIMO إلى الحافظة متوسطة النطاق لنظام إريكسون الراديوي، ما يسمح لموزدي الخدمات ببناء شبكة من الجيل الخامس بدقةAIR 1636 لتغطية أوسع، توفر أداء محسن على مسافات أطول بين المواقع؛ ودقة AIR 1623 لإنشاء مواقع جديدة بسهولة وبأقل تكلفة إجمالية للملكية.

حل بيانات edge فعال للخدمات السحابية الموزعة

تمكّن تقنية الجيل الخامس الواقع المعزز وتوزيع المحتوى والألعاب والتطبيقات الأخرى التي تتطلب زمن وقت استجابة منخفض وعرض نطاق ترددي من توفير أداء استثنائي على نحو دقيق. وبهدف دعم مزودي الخدمة على تلبية هذه المتطلبات وتقديم خدمات جديدة للمستهلكين والمؤسسات، تعمل إريكسون على تطوير حلولها السحابية من خلال إطلاق حلول إريكسون لبيانات Edge للبنية التحتية لوظائف الشبكة الافتراضية، والتي تم تطويرها خصيصاً لشبكات بيانات Edge.

تعد حلول إريكسون لبيانات Edge للبنية التحتية لوظائف الشبكة الافتراضية المدمجة والفعالة للغاية، جزءاً من البنية السحابية الموزعة المدارة والمنسقة من طرف إلى طرف، والتي تتيح توزيع أعباء الاعمال وتحسين الشبكة وتمكين خدمات جديدة على مستوى السحابة.

برامج شهادات مخصص لمزودي وظائف الشبكات الافتراضية

تطلق إريكسون أيضاً خدمة شهادات وظائف الشبكة الافتراضية الشريكة لإريكسون، وهو برنامج لإصدار شهادات الشراكة لوظائف الشبكة الافتراضية. وتعتبر الخدمة مفتوحة لجميع مزودي وظائف الشبكة الافتراضية، حيث يتم منح الشهادات لنظام Ericsson NFVI باستخدام مختبرات إريكسون، ما سيؤدي إلى خلق منظومة متكاملة وتوفيرها بشكل أسرع في السوق للتعاون مع الشركاء والتطبيقات.

من جانبه قال الخبير على مستوى القطاع هيو أوجهازي ، نائب رئيس وحدة إنترنت الأشياء والاتصالات السلكية واللاسلكية في شركة إنترناشيونال داتا كوربوريشن (IDC) في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: "توفر أحدث عروض الجيل الخامس من إريكسون لمزودي الخدمات محفظة أوسع لقنية الجيل الخامس من خلال إضافة خيار الموجات الراديوية المستقلة، وستتيح سلسلة الحلول التي يتم إضافتها إلى منصة الجيل الخامس من إريكسون لمزودي الخدمة نشر تقنية الجيل الخامس على نحو معقول ومعالجة فرص العمل الجديدة بمرونة تامة، بحيث يتم الحصول على اتصالات أسرع وأقل تكلفة، باستخدام الأصول الموجودة على نحو أفضل مع تقليل الحاجة لخدمات التقنيين، وهذا بالطبع أمر رائع."

أما دانا كوبرسون، مديرة الأبحاث في شركة آناليزيس ماسون فعلّقت قائلة: "إن مرونة بنية شبكة الجيلين الرابع والخامس من طرف إلى طرف المحسنة وحالات استخدام تقنية الجيل الخامس الجديدة تتطلب توزيعاً متكاملاً. وللتميز في تقديم خدمات جديدة ، من الضروري إمتلاك منصة فعالة من حيث التكلفة لأعباء العمل الموزعة. ستسهم مبادرة إريكسون مع حلول Edge NFVI وهندسة السحابة الموزعة في تحقيق نجاحات استثنائية لمزودي الخدمات من الجيل الخامس."