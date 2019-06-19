هاتف Note 10 سيصدر في بداية شهر أغسطس القادم

بحسب أحدث تقرير جاء من موقع Cnet المعروف بمصداقيته فإن هاتف Galaxy Note 10 وهو أحدث إصدارة من هواتف سامسونج في عائلة Note الرائدة سيصدر في شهر أغسطس القادم وتحديداً 7 أغسطس ويأتي هذا الموعد كتقديم للموعد القديم الذي كان يشاع بأنه سيكون 10 أغسطس .

حدث الإطلاق سيكون في مدينة نيو يورك في مركز Barclays Center وهو نفس المكان الذي أطلقت سامسونج فيه Note 9 في العام الماضي في نفس الوقت تقريباً، قالت سامسونج أيضاً بأنها ستعلن عن هاتفين جديدين في عائلة Galaxy Note هذا العام، الأول سيكون هو النسخة العادية من Note 10 والثاني سيكون النسخة الأقوى والأكبر Note 10 Pro مثلما جاءت آخر التسريبات والصور التخيلية Renders للهاتفين.

Advertisements

سيكون للهاتفين نفس التصميم بشكل عام باستثناء بأن نسخة البرو ستأتي بشاشة أكبر وكاميرا إضافية في الخلف بالإضافة إلى حجم أكبر فالبطارية بالطبع، الكاميرا الأمامية في الجهازين ستأتي في منصتف الشاشة ولن يكون بهم أي منفذ للسماعات كما تخلت سامسونج عن زر Bixby المساعد الشخصي الخاص بها والذي كان لازلما مع جميع هواتفها الرائدة في الفترة الماضية، لازال أمامنا شهر ونصف تقريباً قبل الإعلان عن الهاتف بشكل رسمي ولكن كما إعتدنا دائماً من سامسونج فالتسريبات تكون صحيحة تحديدا تلك الخاصة بشكل الهواتف.