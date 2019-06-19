كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Dexquisite DX”…دراجة كهربائية ذاتية الشحن بسعر 999 دولار

متابعة-سنيار: ابتكرت Dexquisite، شركة ناشئة في سنغافورة، والتي تمثل رؤيتها مستقبلا أكثر اخضرارا، أول دراجة كهربائية ذاتية الشحن في العالم، والتي تسمح للمالكين بالاستمتاع بالركوب لمدة طويلة وحتى إعادة شحن البطاريات التي تم تفريغها خلال رحلتهم.

وكانت Dexquisite أوقفت صناعة الدراجات الإلكترونية eBike التي عفا عليها الزمن، من خلال إطلاق أول دراجاتها الكهربائية DX.

بناءا على تلك التصميمات الأولى، قامت الشركة الآن بتحسين “الدراجة الكهربائية”، وتصميم نظام شحن ذاتي مجدد، حيث تقدم دراجة كهربائية صديقة للبيئة وذات أسعار معقولة ومتعددة الاستخدامات وقوية بفضل مركزها للمحركات ذاتية الشحن بقدرة 250 واط أو 500 واط.

يوفر Dexquisite مجموعة من eBikes التي يمكن تجهيزها بمحركات بقوة 250 واط أو 500 واط، توفر سرعات قصوى تصل إلى 20 ميلا في الساعة أو 32 كم / ساعة.

بمجرد تحديد سعة المحرك والبطارية التي تختارها، توفر Dexquisite لعملائها الفرصة لاختيار مجموعة متنوعة من الألوان المخصصة وخدمة بدء التشغيل، مما يتيح لك الحصول على دراجة E مخصصة.

تأتي الدراجة مع مجموعة كبيرة من الميزات بما في ذلك المفصلة المركزية التي تتيح لك بسهولة تخزين أو نقل دراجتك الكهربائية عند الحاجة، وشاشة LCD ذكية مقاومة للماء وتسعة أوضاع للمساعدة في مستوى السرعة.

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كما تم توفير منفذ USB مفيد مما يتيح لك شحن أجهزتك مباشرة من الدراجة.

تشمل الميزات الأخرى للدراجة الكهربائية ذاتية الشحن DX إطارا مصنوعا من 6061 من سبائك الألومنيوم من فئة الطائرات، ومقصورة للعتاد شيمانو 7 سرعات، وكبح قرص هيدروليكي، ونظام للطي لمدة 7 ثوان، وسعة تحميل راكب تبلغ 300 رطل، ولمزيد من الراحة والقدرة على الركوب، تم تجهيز الدراجة الكهربائية Dexquisite DX أيضا بنظام التعليق الهيدروليكي الأمامي والخلفي.

تتوفر النسخة الأصلية Signature Matte Black للشركة بسعر 999 دولارا فقط، على Indiegogo، وهي مزودة بمحرك بقوة 250 واط أو 1499 دولارا للدراجة الكهربائية الأكثر قوة بقوة 500 واط، وكلاهما سيبدأ شحنهما إلى الداعمين خلال شهر أغسطس 2019.