تكنولوجيا: تسريبات مصورة لهاتف LG Stylo 5 المتوقع الإعلان الرسمي عنه في 15 من يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عاد هاتف LG Stylo 5 في تسريبات مصورة جديدة اليوم تكشف عن تصميم الهاتف بشكل أوضح، مع توقعات تشير إلى خطط LG للإعلان الرسمي عن الهاتف في 15 من شهر يوليو المقبل.

تطلق شركة LG إصدار جديد من سلسلة Stylo قريباً، حيث يأتي الإصدار الجديد LG Stylo 5 بتصميم أقرب إلى إصدار العام الماضي LG Stylo 4 لكن مع إختلاف بسيط في تصميم الكاميرة التي تضم فلاش LED الآن في حلقة بيضاوية، حيث أكدت التسريبات المصورة التي نشرت مؤخراً على هذا التصميم.

ولقد جاء فلاش LED بشكل منفصل عن الكاميرة الخلفية في هاتف LG Stylo 4 السابق، لكن يتوافق كلا الهاتفين في مواصفات أخرى، حيث يضم كلا الهاتفين مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، كما يأتي زر التشغيل في الجانب الأيمن من الهاتف، بينما يأتي زر التحكم في مستوى الصوتيات في الجانب الأيسر.

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من جانب أخر لا تكشف التسريبات المصورة عن تصميم هاتف LG Stylo 5 في الجزء العلوي أو السفلي، إلا أن تسريبات مصورة سابقة لحافظة الهاتف أكدت على منفذ USB C في أسفل الهاتف مع مدخل سماعات 3.5مم، إلى جانب فتحة لتخزين قلم stylus.

يذكر أن LG لم تؤكد بشكل رسمي حتى الآن على موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف، إلا أن بعض التوقعات تشير إلى خطط الشركة لكشف النقاب عن هذا الإصدار في 15 من يوليو، وفقاً للتاريخ الذي يظهر على شاشة الغلق في التسريبات المصورة.

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