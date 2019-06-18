المدير السابق لشركة Epic Games يكشف أنها حاول إلغاء تطوير لعبة Fortnite Battle Royale

فاطمة أيت طالب - دبي - Fortnite هي واحدة من أكثر الألعاب شعبية في الوقت الراهن وهي تضخ الكثير من الأموال لشركة Epic Games. ومع ذلك، يبدو أنه لو نفذ المدير السابق لشركة Epic Games قراره وقام بإلغاء لعبة Fortnite Battle Royale، فلن تصبح حقيقة. هذا وفقا لمقابلة مع Game Informer حيث تحدث المدير السابق، السيد Rod Fergusson عن وقته في الشركة.

ووفقا للسيد Rod Fergusson، فقد صرح بالقول : ” إذا بقيت في Epic Games، لكنت ألغيت لعبة Fortnite Battle Royale “. وأضاف : ” قبل أن أغادر، حاولت إلغاء لعبة Fortnite. عندما كان يجري العمل على Save The World…كان هذا المشروع قد واجه بعض التحديات. وبصفتك مدير الإنتاج في ذلك الوقت، لم تكن تلك اللعبة قد تجاوزت العتبة لشيء يمكن مواصلة العمل عليه…”.

ويبدو أنه تم في نهاية المطاف إتخاذ القرار الصحيح لأن Rod Fergusson لا يبدو أنه منزعج للغاية لأنه غادر قبل أن يشهد على نجاح لعبة Fortnite Battle Royale. لذلك، عندما ينظر الناس إليه ويقولون ألا تشعر بالسوء لأنك غادرت قبل نجاح لعبة Fortnite؟، فهو يجيبهم بالقول : ” لا، يجب أن أشعر بالرضى في الحقيقة، لأن تلك اللعبة التي تحبها – ذلك الإحساس العالمي – لن تكون موجودة لو بقيت في Epic Games “.

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منذ ذلك الحين، شقت لعبة Fortnite Battle Royale طريقها إلى كل منصة، حيث يمكن تشغيلها على الحاسوب، وأجهزة الألعاب المنزلية، والأجهزة المحمولة. ويعود الفضل أيضًا في نجاح لعبة Fortnite Battle Royale في سماح شركة Sony باللعب التشاركي ( Crossplay ) على أجهزة Playstation 4.