تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن بعض تفاصيل هاتف 5G iPhone الذي ينطلق في 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات بعض من التفاصيل حول إصدار ابل الأول من هواتف الأيفون الذي يدعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس، والذي ينطلق في 2020.

تستعد شركة ابل لإطلاق إصدارها الأول من هواتف الأيفون التي تدعم شبكات الجيل الخامس خلال عام 2020، واليوم رصدت بعض التسريبات حول هذا الإصدار الذي ينطلق في نموذجين يتميز الأول بحجم 5.4 إنش بينما يأتي الثاني بحجم 6.7 إنش في الشاشة، بينما يأتي الإصدار المميز بدعم بشبكات LTE بحجم 6.1 إنش.

ولقد جاءت التسريبات الجديدة عبر إحدى وسائل الإعلام الصينية التي أشارت مع Ming-Chi Kuo إلى أن كوالكوم ستكون المورد لرقاقات 5G الخاصة بهواتف الأيفون في 2020، على أن يدعم تقنية 5G الإصدار الأصغر والأكبر حجماً من خط إنتاج هواتف الأيفون فقط.

كما تشير التسريبات إلى أن تقنية شبكات الجيل الخامس لن تشمل التردد الفرعي 6GHz فقط، بل أنها ستشمل أيضاً mmWave لدعم سرعات أكبر في الإتصال بشبكات الجيل الخامس، حيث من المتوقع أن تكون شركة Broadcom هي المورد لتكوينات الإتصال بsub-5G وأيضاً دوائر الطاقة، بينما تقدم Skyworks بعض التكونيات الإضافية أيضاً.

من جانب أخر كشفت بعض التسريبات على أن هواتف الأيفون التي تنطلق في 2020 ستأتي بتقنية إستشعار 3D في الكاميرة الخلفية، كما أشارت بعض التسريبات إلى أن ابل ستعود في هذه الإصدارات بتقنية Touch ID مع تحسينات جديدة ببراءة إختراع الشركة في إستشعار بالترددات الصوتية للبصمة.

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أيضاً يأتي هاتف iPhone SE من بين الإصدارات التي أشير إلى أنها تنطلق في 2020، والذي ينطلق كما جاء في التسريبات مع نفس التكونيات الداخلية المميزة لهاتف iPhone 8، حيث جاءت التسريبات سابقاً عبر بعض موردي ابل.

يذكر أن شركة TSMC قد طورت معمارية بدقة تصنيع 5 نانومتر لهواتف iPhone 5G، حيث من المتوقع أن تدعم تصميم شرائح هواتف الأيفون القادمة في 2020، مع توقعات أيضاً بأن تستخدم رقاقة A14 في هذه الإصدارات.

يذكر أن بعض التسريبات قد أكدت على أن ابل ستقدم كافة إصدارات الشركة من هواتف الأيفون في 2020 بشاشات OLED، على أن تكون سامسونج المورد الأول لشاشات OLED الخاصة بهواتف الأيفون 2020.

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