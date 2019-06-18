مستخدمي الإصدارات القديمة من macOS لن يكون بمقدورهم بعد الآن الوصول لمتجر آبل الإلكتروني

فاطمة أيت طالب - دبي - في خطوة محيرة إلى حد ما، يبدو أن شركة آبل قد غيرت متطلبات الوصول إلى متجرها على شبكة الإنترنت من خلال منع المستخدمين الذين يستخدمون إصدارات MacOS و Safari القديمة من الوصول إليه. بدلاً من ذلك، سيتم إستقبالهم برسالة خطأ تخبرهم أنهم يستخدمون ” نسخة غير مدعومة من المتصفح “.

تم إكتشاف ذلك مبدئيًا من قبل المدونة اليابانية Mac Otakara حيث قالت أن المستخدمين سيحتاجون إلى إستخدام MacOS Yosemite 10.10.5 أو إصدار أعلى، وأيضا المتصفح Safari 10.1.2 أو إصدار أعلى إذا كانوا يرغبون في الوصول إلى متجر آبل. هذا يعني أيضًا أنه إذا كنت تعمل بإصدار أقدم من نظام MacOS Yosemite، فلن يكون بإمكانك الوصول إلى متجر آبل الإلكتروني.

إذا كنت تتساءل عما إذا كان يمكنك تجاوز ذلك باستخدام متصفح من الطرف الثالث، فيبدو أنه لن يكون بإمكانك القيام بذلك لأن الإصدارات المتوافقة مع نظام MacOS Yosemite من المتصفحين Google Chrome و Firefox قديمة بالفعل، مما يعني أن المستخدمين سيظلون بحاجة إلى الترقية إلى الإصدارات الأحدث من نظام MacOS، مثل macOS Mojave. ولا يزال من غير الواضح ما هو السبب الذي دفع شركة آبل للقيام بهذه التغييرات، ولكن كما توقع موقع Apple Insider، فقد يكون السبب في ذلك هو أن الشركة ترغب في جعل تجربة التسوق آمنة قدر الإمكان.

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نظرًا لأن إمتلاك أحدث البرمجيات يعني إمتلاكك لأحدث ميزات الأمان والخصوصية، فتأمل شركة آبل في تجنب أي حوادث، على الأقل أثناء التسوق من خلال موقعها على الويب. كما قلنا، إنه أمر مثير للسخرية لأننا نعتقد بأن بعض العملاء الذين يملكون حواسيب آبل القديمة قد يرغبون في شراء حواسيب جديدة عبر موقع آبل على الويب، ولكنهم سيكتشفون أنهم لن يكونوا قادرين على ذلك.