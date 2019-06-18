"سامسونج إلكترونيكس" تطلق شاشة الألعاب المنحنية CRG5 بتقنية G-Sync وبمعدل تحديث فائق يبلغ...

عمَان - الخليج 365 :

أعلنت شركة "سامسونج إلكترونيكس" مؤخراً عن إطلاق أحدث شاشة منحنية للألعاب، شاشة CRG5 قياس 27 بوصة، بتقنية G-SYNC الخاصة بالمزامنة التكيفية والتوافق بين معدل التحديث للشاشة ومعدل الإطارات للألعاب من شركة NVIDIA.

وتعد شاشة CRG5 للألعاب من "سامسونج" أحدث إصدارات الشركة ضمن خط إنتاج شاشات الألعاب المنحنية، والتي تمّ تصميمها بخصائص ومزايا مبتكرة لضمان تقديم تجربة لعب وترفيه متواصلة، ولا تضاهى من حيث الأداء العالي وجودة الصورة والسرعة العالية والاستجابة السريعة، خاصة مع معدل التحديث الفائق الذي تصل سرعته إلى 240 هيرتز، ومع تقنية G-SYNC التي توفر انسيابية كبيرة دون تقطع.

وفي تعليق له على هذه الخطوة، قال نائب الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال العرض المرئي لدى شركة "سامسونج إلكترونيكس"، سيوج جي كيم: "تقدم سامسونج إلكترونيكس تجربة ألعاب غامرة غير مسبوقة تعتبر بمثابة المستوى التالي والجديد من تجارب الألعاب، مع شاشتها المنحنية CRG5، التي تستخدم أحدث تقنيات الرسومات." وأضاف كيم: "قامت سامسونج بالجمع بين معدل تحديث يتسم بالسرعة العالية الفائقة في عرض الإطارات على الشاشة، تصل إلى 240 هيرتز، مع تقنية التزامن التكيفية المملوكة والمطوّرة من قبل شركة NVIDIA، وهو ما أسفر عن تطوير شاشة تمنح اللاعبين ما يتطلعون إليه من أداء متقدم يعتبر مثالياً لألعاب الجرافيك، كما من المؤكد أنها ستنال استحسان جميع ممارسي الألعاب الإلكترونية، وذلك بفضل القدرة على معالجة الرسومات وعرض الصورة بشكل فائق الوضوح وبسلاسة ومرونة عالية."

وكانت "سامسونج" قد طورت شاشتها الجديدة للألعاب CRG5 بتصميم منحنٍ دائري أنيق بقطر 1500 راديان، يتناسب مع قياسها البالغ 27 بوصة، ويقترن بمعدل تحديث سريع بفضل تقنية RapidCurve™التي تقدم معدل تحديث فائق السرعة بمقدار 240 هيرتز، ما يعمل بدوره على منع أي تأخر في العرض، وبالتالي تقديم تجربة لعب تنغمس بها الحواس مع صورة انسيابية وسريعة الحركة دون أي تقطع.

ويبرهن تعاون "سامسونج" مع شركة NVIDIA التي قدمت للأولى تقنية G-SYNC لاستكمال تطوير الشاشة الجديدة، على مدى كفاءة هذه الشاشة التي استوفت معايير ومتطلبات الأداء وجودة الصورة بالتوافق مع تقنية شركة NVIDIA بناء على عدد من الاختبارات التي أظهرت قدرة الشاشة على تقديم تجربة ألعاب سلسة وخالية من التقطع وبدقة عالية الوضوح الكامل تبلغ 1920 × 1080.

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وتقدم الشاشة نسبة تباين 3000:1 ما يسمح بإظهار درجات الأسود بشكل أكثر عمقاً ودرجات الأبيض بشكل أكثر سطوعاً وإشراقاً، مع وضوح المزيد من مستويات الظلال فيما بينهما، وهو ما يسمح بإظهار التفاصيل بشكل أوضح وأكثر دقة، كما يوفر إمكانية تحديد مواقع الأشياء كالأعداء في الألعاب بسرعة كبيرة. هذا وتحتوي الشاشة على لوحة من التراصف العمودي VA التي توفّر أسرع معدلات تحديث، مما يوفر تجربة ألعاب بزاوية رؤية واسعة.

ويوفّر تصميم شاشة CRG5 وهو التصميم بأقل مدى للحواف من ثلاثة جوانب، أكبر مساحة اتساع من الحافة إلى الحافة، في الوقت الذي تقدم فيه قاعدة الشاشة متانة أكبر لمساعدة اللاعبين على البقاء منغمسين في اللعب بشكل مريح. هذا ويمكن للاعبين تحديد خيارات العرض المحددة مسبقاً لأي نوع من أنواع الألعاب من خلال قائمة رقمية تظهر على الشاشة، أمّا بالنسبة للتخصيصات الأكثر تقدماً، فيمكن للمستخدمين إنشاء ما يصل إلى ثلاثة ملفات تعريف عرض منفصلة للتبديل بينها بسهولة ويسر.

وتنضم شاشة الألعاب المنحنية الجديدة من إلى سلسلة كاملة من شاشات الألعاب المنحنية المبتكرة من "سامسونج"، بما في ذلك شاشة CRG9 الجديدة والرائدة، والتي تمكّن ممارسي الألعاب الإلكترونية من الانغماس بالتفاصيل والألوان مع شاشة ألعاب فائقة الدقة العالية وبنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 32:9، وشاشة دراماتيكية بزاوية انحناء مقداره 1800 راديان، مصحوبة مع تقنية المدى الديناميكي العالي HDR بدرجة سطوع قصوى مذهلة تبلغ 1000 نت. أما شاشة QHD المزدوجة، فتوفر دقة وضوح تصل إلى 5120 × 1440 وتستخدم تقنية Quantum dot للحصول على مجموعة واسعة من الألوان المعاد إنتاجها بشكل استثنائي، وبدقة أعلى، ما يجعل الصور والمشاهد ضمن اللعبة تبدو أقرب ما تكون للواقعية.

ومن الجدير بالذكر بأن شاشة CRG5 الجديدة من "سامسونج" قد عرضت في ظهورها الأول على هامش عرض "”PC Gaming Show الذي تمّ إطلاقه من قبل الموقع الإلكتروني"”PC Gamer. ومن المخطط له أن تبدأ "سامسونج" برفد الأسواق المختلفة بشاشاتها الجديدة للألعاب CRG5 في جميع الدول خلال الربع الثالث من العام الحالي 2019.