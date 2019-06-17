سعر البيتكوين يحقق أعلى مستوى له منذ 13 شهرًا

ارتفع سعر العملة الرقمية المشفرة البيتكوين اليوم الاثنين ليتجاوز 9,000 دولار أمريكي، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار فيما يقرب من 13 شهرًا.

وكانت البيتكوين قد بلغت مستوى قياسيًا بعد أن وصلت قيمتها إلى أكثر من 19,000 دولار أمريكي في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2017، قبل أن تنخفض بسرعة إلى ما دون 3,100 دولار في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2018. ومنذئذ، بدأت العملة تشهد انتعاشًا بطيئًا.

واليوم ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 2.4% ليبلغ 9,283 دولارًا في بورصة (كوين بيس) Coinbase؛ مع الإشارة إلى أن هذا السعر هو الأعلى منذ مطلع شهر أيار/ مايو 2018. وبلغ سعر البيتكوين في شهر أيار/ مايو الماضي أكثر من 8,000 دولار، وقد كان ذلك السعر هو الأعلى منذ تموز/ يوليو الماضي.

ويُعزى سبب ارتفاع سعر البيتكوين إلى الاهتمام المتزايد الذي تُبديه المؤسسات الاستثمارية في العملة. إذ سوف تبدأ شركة الخدمات المالية الأمريكية (فيدليتي إنفستمنتس) Fidelity Investments بالسماح للعملاء بشراء وبيع العملات المشفرة، وفق ما ذكرت وكالة بلومبرج في شهر أيار/ مايو الماضي. وقد بدأت منصات أخرى للتداول، مثل: “روبن هود” Robinhood، بالفعل في تداول العملات المشفرة.

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ومع ذلك، فإن بيئة تداول العملات المشفرة ما تزال تواجه مشكلاتها التي تجعل مستقبلها ضبابيًا. فقد سرق قرصان في الشهر الماضي 7,000 بيتكوين؛ أو ما يُعادل نحو 64 مليون دولار أمريكي بسعر اليوم من (بينانس) Binance، التي تعد واحدة من أكبر منصات تبادل العملات في العالم.

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