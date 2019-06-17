عائلة Honor 20 تصل إلى 1 مليون وحدة مباعة في 14 يوم

إنطلقت عائلة Honor 20 منذ فترة قريبة لا تتجاوز الشهر بعد أن تم الإعلان عنها وبعد أن بدأت أزمة هواوي مع الولايات المتحدة وجوجل.

ولكن هذه الأزمات لم تمنع عائلة Honor 20 من تحقيق نجاح باهر على الصعيد التجاري، فقد تمكنت الهواتف على الرغم من إنطلاقها في الصين فقط حتى الآن من كسر حاجز المليون وحدة مباعة في اقل من 14 يوم، ولأن هونر وهواوي تعلمان قيمة هذا النجاح في مقابل أزمة التجارة بينها وبين أمريكا فقد قامت علامة هونر التجارية بنشر إحتفال بهذه المناسبة عبر وسائل التواصل الإجتماعية.

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ولم تكتفي الشركة بهذا الإحتفال فقط بل أعلنت أيضاً أن هاتف Honor 20 Pro سيصدر بشكل رسمي ويصل إلى الصين بدءاً من الغد وأنه سيأتي بنسخة 8 جيجابايت مع نوعين من المساحات التخزينية إما 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت بأسعار تبدأ من 460 دولار تقريباً أو ما يوازيها من العملة الصينية.

النسخ العالمية من الهاتف على الأغلب ستكلف حول ال600 دولار عندما تنطلق بشكل رسمي حول العالم، ولكن حتى ذلك الوقت يجب على الأسواق العالمية ان تكتفي بالنسخة العادية Honor 20 التي ستصل إلى الولايات المتحدة يوم الجمعة القادم ومن المفترض أن تبدأ بالإنتشار حول العالم بعد ذلك الوقت.