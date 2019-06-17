الأندرويد على نينتدو سويتش يقترب مع المزيد من التطورات

مما لا شك فيه أن جهاز نينتدو سويتش هو واحد من أفضل أجهزة التسلية التي صدرت في الآونة الأخيرة وتمكنت من تحقيق نجاح كبير للغاية حول العالم .

ولكن كحال جميع المطورين فقد بدء مطوري الأندرويد وتحديداً مطوري نظام AOSP المعروف للأندرويد بمحاولة نقل النظام وتثبيته على منصة نينتدو سويتش ليتمكنوا من الإستفادة من المنصة لأقصى حد ولتتحول لجهاز تابلت كامل يستطيع القيام بكل ما يقوم به هاتفك الأندرويد دون المعاناة مع نظام نينتدو المغلق والسيء.

هذا الأمر كان ممكناً لأن المنصة تعمل بشريحة Nvidia Tegra التي قدمتها نفيديا للأجهزة المنزلية وتحديداً جهازها Nvidia Shield بالإضافة إلى ظهور الثغرة التي سمحت بتعديل الجهاز والعبث معه بشكل كيبر، أغلب التعديلات المتاحة للجهاز تجعلك قادراً على تحميل الألعاب من الإنترنت بصورة مقرصنة ونقلها إلى الجهاز دون الحاجة إلى شراءها.

كما قلنا بعض المطورين والمستخدمين المتحمسين للجهاز أخذوا الأمر إلى المرحلة التالية، فأصبح الآن بإمكانك تحميل نظام لينكس كامل على جهاز نينتدو سويتش وإستخدامه كنظام تشغيل أساسي وهذا ما جعل إمكانية نقل الأندرويد وتشغيله على نظام التشغيل هذا ممكناً للغاية، يعمل على هذا المشروع الكثير من المطورين حول العالم من مختلف الفرق الخاصة بتعديل الأندرويد في محاولة لجعل نظام التشغيل يعمل بسلاسة على الجهاز.

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الآن إقترب نظام التشغيل من العمل بشكل كبير فأصبح النظام قادراً على استخدام إتصال الشبكة وشاشة اللمس بالإضافة إلى الأصوات وتشغيل برامج مختلفة مثل Google Chrome و Discord بشكل جيد وحتى تمكن الجهاز من تشغيل الألعاب المصممة لأجهزة Android TV .

في الفترة الماضية كان هناك بعض الأحاديث عن رغبة نينتدو في توظيف بعض المطورين من شركة Cyanogen التي تفكك بشكل كامل منذ فترة قريبة لتطوير نظام التشغيل الرسمي الخاص بالجهاز .