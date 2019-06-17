هاتف Vivo Z1 Pro سيركز على الألعاب ويستهدف اللاعبين

هاتف Vivo Z1 PRO سيتغير إسمه في الهند وبعض المناطق الأخرى ليصبح vivo Z5x، بالطبع الهاتف لم يصدر بعد ولكننا نعرف معظم المواصفات الأساسية له.

سيأتي Vivo Z1 Pro بشريحة Snapdragon 712 مع بطاقة رسومية داخلية محسنة لتعطي أداء أفضل وبطارية بحجم 5000 مللي أمبير للساعة وهو حجم عملاق ومناسب لهاتف يستهدف الاعبين والأداء العالي لفترات طويلة، بالطبع سيحصل الهاتف على مجموعة من التحسينات على النظام وإضافات كثيرة بإسم Turbo لتزيد من أداء الجهاز أو تحسين إتصاله بالإنترنت وغيرها من الأمور.

وبحسب أحدث المنشورات التي نشرتها Vivo على شبكات التواصل الإجتماعي فإن الهاتف سيكون موجه للاعبين مع الكثير من المميزات والتحسينات على النظام التي ستجعل الاعبين يهتمون به بشكل خاص، فمثلاً إن إنتقلت بالخطأ إلى شاشة البداية سيعطيك الجهاز عد تنازلي يسمح لك بالعودة إلى شاشة اللعبة الخاصة بك كذلك ستتمكن من تغيير صوتك اثناء لعب PUBG كمثال وعندما تبدأ اللعبة سيقوم الهاتف بتوفير تجربة صوت ثلاثية الأبعاد وإهتزازات رباعية الأبعاد مما يعني أنك ستتمكن من مراقبة محيطك بشكل كامل ولن يستطيع أحد أن يتسلل حولك.

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سيأتي الهاتف أيضاً بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل مخبأة في ثقب في الشاشة لتستفيد من كامل حجم الشاشة وكاميرا ثلاثية في الخلف وشحن سريع أيضاً بقوة 18 واط بالإضافة إلى نظام أندرويد 9.0، في الأسابيع الماضية تم الإعلان بشكل رسمي عن وصول شركة Vivo إلى السوق المصرية للمنافسة مع باقي الشركات لذا توقعوا بأن نرى الكثير من الهواتف منها في الفترة القادمة.