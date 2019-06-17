دو أول مزود لخدمات الإتصال في الشرق الأوسط يوفر الأجهزة الداعمة لتقنية الجيل الخامس

دبي - الخليج 365 :

أعلنت "دو" التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (EITC)، بأنها ستكون مزود خدمات الإتصال الأول الذي يقوم بإطلاق الأجهزة الداعمة لتقنية الجيل الخامس في الإمارات. وسيتمكن العملاء من الاستمتاع بمزايا شبكة الجيل الخامس من "دو" دون أي رسوم إضافية على باقاتهم الحالية للدفع الآجل.

وبدأت "دو" ببيع هاتف زي تي اي اكسون 10 برو المزود بتقنية الجيل الخامس مع توسيع محفظة الشركة من أجهزة الجيل الخامس خلال الأسابيع القادمة.

إطلاق تقنية الجيل الخامس

وتعليقاً على الإطلاق، قال فهد الحساوي نائب الرئيس التنفيذي- خدمات الإتصال لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: "لقد باتت تقنية الجيل الخامس واقعاً قائماً، ويسعدنا أن نتمكن من تقديم هذه التكنولوجيا الثورية للمزيد من العملاء عبر الإمارات العربية المتحدة. ونظراً لأهمية تقنية الجيل الخامس بالنسبة للعديد من المستخدمين، فإننا متحمسون لدورنا الريادي في توفير إمكانيات جديدة مع إطلاق خدمات الاتصال المتطورة في عدد أكبر من المناطق. نحن ملتزمون، كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا، بالعمل على تمكين التحول الرقمي، وتسريع عملية تبني تقنية الجيل الخامس عبر توفير الأجهزة المتطورة للمستهلكين. وسيكون للإمكانات التحويلية للتقنية الجديدة تأثيراً اجتماعياً واقتصادياً ذو أهمية كبيرة على الدولة والمجتمع، ونحن فخورون بقيادة التطور نحو مستقبل أسرع وأكثر ترابطاً."

احصل على جهاز بتقنية الجيل الخامس

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باتت أجهزة زي تي اي اكسون 10 برو المتوافقة مع تقنية الجيل الخامس متاحة للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة في متاجر مختارة عبر الإمارات العربية المتحدة وعبر متجر دو الإلكتروني. وقد بدأت عملية توزيع الاجهزة للمستخدمين الذين قاموا بالتسجيل مسبقاً للحصول على الأجهزة المدعومة بتقنية الجيل الخامس.

كانت "دو" أول من أطلقت عروض تقنية الجيل الخامس في الإمارات العربية المتحدة عبر العروض التجريبية وفعاليات السحور التي تم تنظيمها خلال شهر رمضان.

وكان العملاء أول من قام بتجربة شبكة تقنية الجيل الخامس على هاتف زي تي اي اكسون 10 برو، من خلال المشاركة في الفعاليات وعبر التسجيل المسبق، حيث تم استخدام الجهاز لتوضيح الإمكانيات الكاملة التي سيستفيد منها المستهلكون عند الإرتقاء لاستخدام شبكة الجيل الخامس.

حفزت هذه الفعاليات التجريبية المستهلكين للإقبال على استخدام تقنية الجيل الخامس، مع إتاحة الفرصة للعملاء لتسجيل اهتماماتهم في الحصول على أجهزة التقنية الجديدة. نتيجةً لذلك، تلقى أول عملاء دو المسجلين مسبقاً جهاز اكسون 10 برو كهدية من الشركة.

وبما أن دو تعمل على إضافة مواقع جديدة لتقنية الجيل الخامس، فلن تفرض الشركة أي رسوم إضافية على العملاء مقابل خدمات الجيل الخامس، ما يعني أنه بإمكانهم استخدام أجهزة تقنية الجيل الخامس الخاصة بهم مع الاستمتاع بفوائد جديدة تضاف على باقاتهم الحالية.