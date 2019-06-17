تكنولوجيا: Alien: Isolation ستصدر على منصة سويتش في وقت لاحق من هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة نينتندو عن الكثير من الأخبار الرئيسية الأخرى خلال E3، فبعد أن حصلنا على عدد لا يحصى من مواعيد إصدار للكثير من الألعاب وعدد كبير من شخصيات Smash، كما تم أيضاً في النهاية تأكيد على أن لعبة Alien: Isolation ستصدر في وقت لاحق من هذا العام على منصة سويتش.
فقد أصدرت Alien: Isolation لأول مرة عام 2015 وحصلت حينها على الكثير من التقييمات الإيجابية فقد قامت اللعبة على تهيئة الكثير من الأجواء المرعبة من خلال أسلوبها الرائع، فقد ساعد Feral Interactive على إصدارها في هذا الحين على كل من منصات Linux وMac وقريباً سيكون الإصدار القادم على منصة سويتش .
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