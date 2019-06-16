PUBG تكسر حاجز 400 مليون عملية تحميل على الأجهزة الذكية!

فاطمة أيت طالب - دبي - نجاحات كاسحة تستمر لعبة الباتل رويال PlayerUnknown’s Battlegrounds بتحقيقها على الأجهزة الذكية، و التي تُعرف بين اللاعبين اختصاراً PUBG Mobile. من خلال تغريدة جديدة تم التأكيد بأن اللعبة تمكنت من كسر حاجز 400 مليون عملية تحميل على الأجهزة الذكية، و على حد وصف التغريدة، لو كان لاعبو PUBG يُشكلون دولة، فإن التعداد السكاني لهذه الدولة سيكون الثالث في العالم (بالتأكيد خلف الصين و الهند). أرقام و نجاحات مذهلة حقاً يُحققها هذا العنوان.

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