مايكروسوفت تُفكر في الاستحواذ على شركة تطوير يابانية

فاطمة أيت طالب - دبي - من خلال مقال جديد على Gamesindustry، أكّد السيد Phil Spencer رئيس قسم الإكس بوكس و ألعاب الويندوز لدى شركة مايكروسوفت الأمريكية أنه يُفكر في الاستحواذ على فريق تطوير ياباني و ضمه إلى أسطول الشركة الحالي:

أعتقد أنه سيكون من الجيد إن عثرنا على فريق تطوير آسيوي، ياباني تحديداً، لنضمه إلينا. كنت معجباً عندما كان لدينا بعض النشاط على صعيد الطرف الأول في اليابان. لدينا فريقٌ صغيرٌ هناك (حالياً)، لكنني أعتقد أنه بإمكاننا القيام بالمزيد.

حسناً، ما هو فريق التطوير الذي قد تستحوذ عليه مايكروسوفت من اليابان يا ترى؟ الأمر المؤكد أن مايكروسوفت بحاجة إلى العثور على شريك يُوافق على الاستحواذ و برضى الطرفين، لأن القوانين في اليابان تجعل عملية الاستحواذ القسري Hostile Takeover من شركة أجنبية أمراً أشبه بالمستحيل.

مايكروسوفت قامت بتوسعة Game Studios لديها بصورة كبيرة مؤخراً، و ذلك في ظل سعيها إلى تعزيز خدمة Game Pass لتجعلها مرادفاً لنيتفلكس في عالم ألعاب الفيديو.