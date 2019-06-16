زيادة الإقبال على أقراص التخزين SSD بشكل كبير في 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ سنوات طويلة جداً سيطرت أقراص التخزين الصلبة HDD كوحدة أساسية لتخزين المعلومات على الحواسيب الشخصية باستعمال الأقراص الدوارة المغطاة بمادة مغناطيسية، إلا أن كل شيء يتغير في هذا العالم التكنولوجي المتسارع للغاية، و يبدو أنها مسألة وقت فحسب قبل أن تُصبح أقراص SSD هي السعة الأساسية للحواسيب.

آخر التقارير تؤكد أن نسبة اختراق أقراص SSD للسوق ستزيد عن 60% في العام الحالي 2019، و ذلك بعد أن وصلت هذه التقنية المبنية على ذاكرة NAND الفلاشية أسعاراً مُلائمة للمستهلكين. الأسعار للذاكرة بسعة 512GB أصبحت مقبولة للمستهلكين و انخفضت أسعار 1TB إلى ما يقارب 120 دولاراً، مما سيشجع المزيد من المُستهلكين على الشراء و بالتالي إنتاج المزيد من الوحدات. نسبة مبيعات وحدات التخزين SSD من شركة Adata قد ازدادت لتصل إلى 29.87% في مايو و هي أعلى زيادة منذ نوفمبر 2016،