هاتف سامسونج القابل للطي لن يصل قريبًا

نفت شركة سامسونج شائعات صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع حول إطلاق أول هاتف ذكي قابل للطي في العالم، جالاكسي فولد Galaxy Fold، في شهر يوليو، ويبدو أن العملاقة الكورية الجنوبية لم تحرز إلا تقدمًا ضئيلًا فيما يتعلق بإطلاق الهاتف.

وأوضحت الشائعات أن الشركة ستكشف عن الجهاز القابل للطي لوسائل الإعلام الكورية الجنوبية في شهر يونيو، على أن يُطرح في السوق خلال شهر يوليو، لكن مسؤولًا في سامسونج أنكر ذلك أثناء حديثه مع صحيفة كوريا هيرالد Korea Herald.

وكان دي جيه كوه DJ Koh، الرئيس والمدير التنفيذي لقسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سامسونج، قد قال لمنفذ إعلامي كوري جنوبي في الأسبوع الماضي: إن الهاتف سيصل قبل شهر يوليو.

ومع ذلك، ووفقًا لشركة سامسونج، فإنه لم يتم تحديد الجدول الزمني لحدث الكشف عن الهاتف القابل للطي في كوريا الجنوبية، وإطلاقه بشكل رسمي في البلاد حتى الآن.

وقال مسؤول في سامسونج: إذا كنا نريد عقد مثل هذا الحدث الإعلامي هذا الشهر، فعلينا أن نفعل شيئًا الآن، ولم يتم إحراز أي تقدم منذ التأجيل الذي حصل في شهر أبريل.

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وقد لا يكون لدى سامسونج أي جديد فيما يتعلق بتحديد تاريخ الإطلاق، أو أنها لم تحرز أي تقدم في إصلاح عيوب تصميم جالاكسي فولد.

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ومرَّ أكثر من شهر ونصف الشهر منذ أنْ أخرت شركة سامسونج تاريخ إطلاق جالاكسي فولد Galaxy Fold في الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى، والذي كان محددًا بتاريخ 26 أبريل، وذلك بسبب عيوب في الشاشة القابلة للطي عثر عليها المراجعون في الولايات المتحدة.

وأعلنت الشركة بشكل مستمر أنه سيتم الإعلان عن تاريخ الإصدار في “الأسابيع المقبلة”، ووفقًا للتقارير، فإن سامسونج تهدف داخليًا إلى تقديم جالاكسي فولد بعد إصلاح عيوب شاشة العرض في موعد لا يتجاوز شهر يونيو.

وعقد كبار المسؤولين في قطاع الهواتف الذكية في العملاقة الكورية الجنوبية للتكنولوجيا اجتماعات سرية في أوائل شهر مايو؛ لتأكيد الجدول الزمني الجديد لطرح النموذج القابل للطي.

وأخبرت سامسونج في ذلك الوقت صحيفة كوريا هيرالد بأنها أكملت فحصها الداخلي للعينات المعيبة، وأضافت أنها بصدد وضع تدابير لحل المشكلة، بما في ذلك تعزيز متانة المناطق المكشوفة عند المفصل؛ وتقليل الفجوة بين الطبقة الواقية وإطار الشاشة؛ لمنع المواد الخارجية من الدخول إلى الجهاز.

ومنحت الشركة بعض مسؤوليها ومهندسيها نسخًا تجريبية خاصة بالمستخدم من الهاتف، وظهروا مع الجهاز القابل للطي في الأماكن العامة، مما يرسل تلميحات إلى أن الجهاز ما زال قيد الاختبار.

وألغى العملاء الأمريكيون الطلبات الأولية لهاتف جالاكسي فولد، إذ ألغت Best Buy، أكبر شركة بيع بالتجزئة في مجال الإلكترونيات في البلاد، أوامر الطلبات الأولية بالكامل الشهر الماضي.

كما أبلغت AT&T، أكبر شركة اتصالات للهواتف المحمولة في البلاد، العملاء بأن الطلبات الأولية لهاتف جالاكسي فولد قد أُلغيت لأن سامسونج أخرت إطلاق الهاتف.