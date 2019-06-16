كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن هواوي تؤجل إطلاق هاتفها “Mate X” القابل للطي

متابعة-سنيار: مؤخرا، أعلنت سامسونج أنها أجلت موعد إطلاق هاتف Galaxy Fold القابل للطي والذي كان مقرراً له شهر إبريل الماضي، ولا توجد معلومات حالية عن موعد إعادة إطلاقه.

واليوم، أعلنت هواوي اليوم تأجيل إطلاق هاتف Mate X القابل للطي من شهر يونيو إلى شهر سبتمبر لأجل المزيد من اختبارات ضمان الجودة، حيث أعربت الشركة عن قلقها بخصوص مشاكل الشاشة المحرجة التي أصابت هاتف سامسونج Galaxy Fold في وقت سابق.

وفي تصريحات رسمية أدلى بها المتحدث الرسمي لقناة CNBC الأمريكية قال إن هواوي لا تود إطلاق منتج يسيء لسمعتها، ولهذا كان قرار التأجيل لضمان عدم حدوث مشاكل مماثلة كما كان الحال مع هاتف سامسونج.

هاتف Mate X هو أول هاتف قابل للطي من هواوي وقد تم الإعلان عنه في مؤتمر MWC 2019 في فبراير الماضي وينتظر أن يتم إطلاقه بسعر غالٍ في حدود 2600 دولار أمريكي، ويأتي مع شاشة قابلة للطي مقاس 8 بوصات، وتقنية 5 G، ورقاقة Kirin 980 من Huawei وذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت وذاكرة تخزين 512 جيجا بايت وبطارية 4500 مللي أمبير في الساعة.

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مهما كانت مشكلات Huawei مع Mate X، فمن المحتمل أن تكون الشركة قد أرجأت إطلاقها جزئيًا على الأقل بسبب الحظر التجاري الأمريكي المفروض مؤخرا، والذي يمنعها من شراء قطع غيار من شركات أمريكية دون موافقة حكومية خاصة، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قامت شركة Huawei بتأجيل إطلاق كمبيوتر MateBook، ربما إلى أجل غير مسمى بسبب الحظر.