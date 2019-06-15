آبل تنزف حصتها السوقية مع انخفاض مبيعات الهواتف الذكية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في الربع الأول

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا للتقرير الأحدث من مؤسسة IDC المتخصصة في بحوث السوق، فقد بلغت مبيعات الهواتف الذكية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا 83.7 مليون وحدة خلال الربع الأول من هذا العام. هذا يمثل إنخفاضًا بنسبة 3.3 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. من حيث القيمة الإجمالية، يكون الإنخفاض أكبر حيث يقدر بقيمة 26.8 مليون دولار أمريكي، وهذا ما يمثل إنخفاضًا بنسبة 10 في المئة مقارنة مع الربع الأول من العام 2018.

شهدت شركة Huawei أكبر نمو في المنطقة مع زيادة بنسبة 66.1 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وتلتها شركة Xiaomi بنسبة 33.3 في المئة. جميع العلامات التجارية الكبرى الأخرى قامت بشحن عدد أقل من الهواتف، فشركة HMD Global Oy شهدت إنخفاضًا بنسبة 32.6 في المئة، في حين تراجعت شحنات آبل بنسبة 22.73 في المئة. لا تزال شركة سامسونج هي الرائدة في هذه المناطق بحصة سوقية تبلغ 29.5 في المئة، وتليها شركة Huawei بحصة سوقية تبلغ 25.4 في المئة، وشركة آبل في المرتبة الثالثة بحصة سوقية تبلغ 14.7 في المئة. كانت هذه النتيجة هي الأدنى لشركة آبل منذ خمس سنوات. ونظرًا إلى أنه من غير المتوقع ظهور هواتف جديدة من آبل حتى الربع الثالث، فمن المحتمل أن نرى الشيء نفسه يتحقق في الربع القادم.

” تباطأت الشحنات مع إحتفاظ المستهلكين بأجهزتهم لفترات أطول. واجهت آبل تحديًا مع أحدث هواتفها الذكية، والشركات المصنعة الصينية تخطو خطوات كبيرة كل ثلاثة أشهر “. Advertisements

شهدت منطقة الشرق الأوسط أكبر انخفاض في الشحنات بنسبة 18.8% على أساس سنوي على الرغم من الإنخفاض الكبير في متوسط أسعار الهواتف. وعلى الجانب الآخر، نمت الشحنات في أفريقيا بنسبة 6%. أوروبا ككل لم تشهد إلا القليل من التغيير. شهد متوسط الأسعار في أوروبا الغربية انخفاضًا طفيفًا بينما بقيت الأسعار في أوروبا الوسطى والشرقية ثابتة.

وفيما يخص المستقبل، تتوقع مؤسسة IDC المزيد من عدم اليقين لمبيعات الهواتف الذكية بسبب التوترات الجيوسياسية وتمسك المستهلكين بأجهزتهم لفترات أطول.