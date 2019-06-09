تكنولوجيا: ميزة جديدة من إنستجرام تنافس تطبيق “تيك توك”

ينوي تطبيق إنستجرام Instagram طرح ميزة جديدة لمستخدميه، تتيح لهم إضافة كلمات على الشاشة أثناء تنزيل أغنية علي الـ”ستوري” Story، من خلال فتح كاميرا إنستجرام، ثم الانتقال إلى علامة التبويب “الموسيقى”.
وفي تبويب “الموسيقى” يتيح إنستجرام البحث عن الأغاني واختيارها، وبعدها ستظهر الكلمات مباشرة على الشاشة، مع إمكانية التعديل عليها وإضافة الرسوم.
وفي تغريدة حول هذه الميزة، قال موقع “تك كرانش”: “يمكن إضافة الموسيقى إلى الـStories، والتواصل مع الفنانين، وإرسال تسجيلات للأغاني بشكل متكرر”.
وتشبه ميزة تطبيق انستجرام الجديدة الخدمة التي يقدمها تطبيق “تيك توك” Tik Tok، فهو عبارة عن شبكة اجتماعية، حيث يمكنك إنشاء ومشاركة أشرطة الفيديو والموسيقى الممتعة مع أصدقائك، أي نفس الخدمة التي ينوي “إنستجرام” تقديمها.
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