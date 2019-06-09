تكنولوجيا: تطبيقات فيسبوك وواتساب وإنستجرام ستستمر في العمل على هواتف هواوي الحالية فقط

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طمأنت شركة فيسبوك عملاء هواوي، والذين يمتلكون حاليا هواتفا منها، بأنهم سيظلون قادرين على استخدام تطبيقات فيسبوك وواتساب وماسنجر وإنستجرام، وتلقي التحديثات لهم، في حين لن يتم التثبيت المسبق لهذه التطبيقات على الهواتف القادمة من هواوي، بفعل قرار الحظر الذي اتخذته فيسبوك.

وعن العملاء المقبلين لشركة تصنيع الهواتف الذكية الصينية “هواوي” Huawei، تستعد “هواوي” لإطلاق نظام تشغيلها الجديد “هونج منج” Hongmeng OS، المتوقع أن يكون أسرع بنحو 60% من نظام أندرويد Android المملوك لشركة جوجل الأمريكية.

وقالت هواوي أن نظام تشغيلها “هونج منج”، والذي تعكف على تطويره منذ 2012، سيعمل على كافة الأجهزة الرقمية والذكية، من الهواتف الذكية إلى أجهزة الكمبيوتر والسيارات، كونها واحدة من الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي AI وتقنيات الجيل الخامس للاتصالات 5G.