نظام iOS 13 يزيل تمامًا الحد الأقصى للتطبيقات والألعاب التي يمكن تحميلها عبر الإنترنت المحمول

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأيام الأولى للإنترنت على الأجهزة المحمولة، كانت بيانات الإنترنت المحمولة منخفضة نسبيًا. وذلك لأن شبكة الإنترنت لم تكن تمتاز بنفس السرعة التي تمتاز بها الآن، كما أن التطبيقات والملفات بشكل عام كانت صغيرة جدًا من حيث الحجم آنذاك. هذا يعني أنه لم تكن هناك حاجة لكثير من بيانات الإنترنت المحمولة، ولهذا السبب، قدمت شركات مثل آبل حدودًا تتمثل في عدم القدرة على تحميل التطبيقات التي يتجاوز حجمها حدًا معينًا إلا بإستخدام WiFi.

قامت شركة آبل بزيادة هذا الحد على مر السنين، والآن قررت الشركة مع نظام iOS 13 الذي أعلنت عنه يوم أمس في مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2019 بإزالة هذا الحد تمامًا مع العلم بأن الحد الأقصى السابق كان يبلغ 200 ميجابايت. وقامت شركة آبل في الإصدار الجديد من نظام iOS بتوفير خيار للمستخدمين لإزالة حد 200 ميجابايت إذا كانوا يرغبون في ذلك.

Advertisements

ومع ذلك، كما أوضح موقع 9to5Mac، فلا يزال الحد البالغ 200 ميغابايت هو الحد الإفتراضي، وهذا يبدو مفهومًا لأن الناس لن يرغبوا في تحميل التطبيقات والألعاب الكبيرة الحجم بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بهم ليتفاجئوا في نهاية المطاف بأن بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بهم قد تم إستهلاكها كلها من قبل التحميلات. ومع ذلك، إذا كنت ممن يستخدمون خطة بيانات الإنترنت غير المحدودة، فسوف يكون هناك خيار لتعطيل حد 200 ميغابايت، وهذا ما يعني توفير القدرة على تحميل التطبيقات والألعاب عبر الإنترنت المحمول حتى لو كان حجمها يتخطى 200 ميغابايت.