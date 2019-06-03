تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن جهازي لابتوب جديدين بمقاس 13 و15 بوصة

كشفت سامسونج Samsung عن جهازين جديدين من الحواسيب المحمولة (لابتوب)، هما نوتبوك 7 (Notebook 7) ونوتبوك 7 فورس (Notebook 7 Force)، وذلك بقياس شاشة 13 و15 بوصة في حالة لابتوب نوتبوك 7، وشاشة 15 بوصة في حالة لابتوب نوتبوك 7 فورس.

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وتنافس أجهزة اللابتوب الجديدة من سامسونج الحواسيب المحمولة الأشهر حاليا في الأسواق، مثل لابتوب هواوي Huawei Matebook ولابتوب مايكروسوفت Microsoft Surface وأجهزة ماكبوك برو MacBook Pro من أبل.

ويشبه لابتوب سامسونج Notebook 7 بشكل ملحوظ لابتوب أبل ماكبوك برو، بيد أنه يتميز عنه بمجموعة من المنافذ المفيدة، بما في ذلك منفذي USB 3.0 ومنفذ USB-C وHDMI ومنفذ بطاقة ذاكرة microSD.

واستخدمت سامسونج معالجات إنتل Intel من الجيل الثامن في حواسيبها المحمولة الجديدة، كما أدخلت تحديثات جديدة على وحدة معالجة الرسوميات، فاستخدمت وحدة نفيديا Nvidia MX250، الأسرع بكثير من بطاقة رسوميات UHD المدمجة من إنتل.

وحرصت سامسونج على رفع ذاكرة الوصول العشوائي (رام) بأجهزتها المحمولة الجديدة، فوصلت إلى 16 جيجابايت، واهتماما بتنوع أذواق المستهلكين، فإن سامسونج تقدم لابتوب Notebook 7 لمن يفضلون عمر البطارية الطويل أكثر من الأداء، بينما يمكن لراغبي الأداء الأكثر قوة على حساب عمر البطارية اقتناء لابتوب Notebook 7 Force.

ويبدأ سعر لابتوب سامسونج Notebook 7 من 999 دولارا (17 ألف جنيها مصريا تقريبا)، بينما يبدأ سعر لابتوب Notebook 7 Force من 1,499 دولارا (25 ألف جنيها مصريا تقريبا)، ومن المقرر فتح باب الحجز المسبق للجهازين بدءا من 12 يوليو القادم، وقبل أن يطرحا في السوق الأمريكية في 26 يوليو القادم.