إشاعة جديدة تقترح قدوم Galaxy Note 10 مع بطارية تدعم الشحن السريع بقوة 45W

فاطمة أيت طالب - دبي - تم تزويد الهاتف Galaxy Note 9 في العام الماضي ببطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 15W. ولكن من المرجح أن يصل الهاتف Galaxy Note 10 في شهر أغسطس المقبل مع تقنية شحن أسرع.

في شهر مايو الماضي، سمعنا أن الهاتف Galaxy Note 10 سيدعم تقنية شحن سريعة بقوة 25W، ولكن المعلومات اليوم تشير إلى أن الهاتف اللوحي الرائد المقبل لشركة سامسونج سيأتي في الواقع مع تقنية شحن أسرع بقوة 45W بدلا من ذلك. وشارك المسرب الصيني الشهير Ice Universe صورة للفنان Leonardo da Vinci. تشتمل الصورة على الرقم 101101، وهو ما يُترجم إلى الرقم ” 45 ” في الأعداد العشرية.

الآن نحن نعلم بالفعل بأن شركة سامسونج تطلق على الهاتف Galaxy Note 10 داخل الشركة الإسم الرمزي ” Da Vinci “، ومع أخذ ذلك بعين الإعتبار، والرقم 45 في صورة Leonardo da Vinci التي نشرها Ice Universe على شبكة تويتر، فمن الآمن أن نقول بأن الهاتف Galaxy Note 10 سيأتي مع بطارية تدعم الشحن السريع بقوة 45W.