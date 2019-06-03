شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تؤكد: شخصيات الطيور تتأثر بالعمر والخبرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى علماء الأحياء بجامعة ألبرتا دراسة جديدة تبين أن الاختلافات فى شخصيات الطيور ترتبط بكل من العمر والخبرة.

ووفقا لما ذكره موقع "phys" فحصت الدراسة طائر الدريجة الحمراء، وهو نوع من الطيور الساحلية متوسطة الحجم التى تتكاثر فى القطب الشمالى الكندى وفى الشتاء فى شمال غرب أوروبا.

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كما خصص الباحثون 90 طائرًا قاموا بدراستها على مدار عامين، ومقارنة السمات السلوكية والفسيولوجية لطيور البالغين والأحداث.

فيما سمحت دراسة الفئتين العمريتين للباحثين بتحديد التغييرات التى كانت بسبب العمر، وخلال هذا الوقت، كان لدى الطيور نفس النوع من الخبرة في الحياة، بما في ذلك النظام الغذائي المتنوع.

فى بداية التجارب أظهر الأفراد اختلافات في سلوكهم، مما يوحى بوجود شىء ما حول التجارب المتغيرة بشكل فردي التي تساعد في الحفاظ على الاختلافات، وتم الحفاظ على الفروق الفردية فى السلوك من قبل الطيور خلال فترة الدراسة، لكن الصفات الفسيولوجية مثل الحجم فى كل طائر أصبح أكثر تشابهًا.