تكنولوجيا: اتصالات تضاعف سرعات الإنترنت المنزلي لمشتركيها مجانا.. تعرف على التفاصيل

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أعلنت شركة اتصالات Etisalat عن مضاعفة سرعات الإنترنت المنزلي لمشتركي باقات “إيلايف” eLife، ليستمتع مشتركي الخدمة بواحدة من أسرع خدمات النطاق العريض الثابت (باندويدث) في المنطقة العربية.

وقالت الشركة: إن الباقة الأساسية أصبحت مع سرعات الإنترنت الجديدة المضاعفة أسرع بنحو 12 ضعفا عن العام الماضي، كما ضوعفت سرعات باقات “إيلايف هوم إنترتينمنت” eLife Home Entertainment تلقائيا وبدون طلب من المستخدم وبدون أي رسوم إضافية.

بذلك، وكما صرح خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في اتصالات، فإن السرعة التي كانت تبدأ من 20 ميجابت في الثانية في العام الماضي، من خلال باقة “فاميلي” Family، أصبحت اليوم 250 ميجابت في الثانية عبر باقة “ستارتر” Starter، في حين ستصبح سرعة الباقة الرياضية Unlimited Sports وباقة الترفيه Entertainment حوالي 500 ميجابت في الثانية، إضافة إلى مضاعفة سرعات مشتركي “أنا إماراتي” في باقة “إيلايف أنليميتد” eLife Unlimited لتصل إلى 500 ميجابت في الثانية.