شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور مسربة تكشف مزايا الوضع المظلم الجديد بنظام iOS 13 المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد لموقع 9to5mac الأمريكى، عن مجموعة من الصور المسربة لنظام التشغيل iOS 13 ، والتى تكشف عن ميزة "الوضع المظلم"، بما فى ذلك توفيره على كافة التطبيقات الخاصة بالنظام.



ميزة الوضع المظلم

وبحسب التقرير، فإن هذا الوضع سيسمح بالاستمتاع باستخدام الهاتف خلال فترات الليل، إضافة إلى وجود العديد من المميزات التى ستصاحب هذا الوضع، فضلا عن المحافظة على عمر أطول للبطارية.

وفى نفس الوقت سيتمكن مستخدمى أيفون من تفعيل الوضع المظلم، عبر الدخول للإعدادات، أو من خلال أيقونة موجودة فى القائمة الرئيسية تتيح الإنتقال للوضع المظلم بشكل مباشر وسهل.



مزايا IOS 13

كذلك سيشهد النظام تغيير أخر يتعلق بأخذ "لقطة شاشة"، حيث ستظهر الصورة الملتقطة فى منتصف الواجهة، مع ظهور الخلفية بشكل مموه، إضافة إلى وجود العديد من أدوات التعديل أسفلها، والتى ستبدو فى شكل ثلاثى الأبعاد.

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أدوات التعديل

إضافة إلى أن النسخة المقبلة من iOS 13 ستشهد دمج تطبيقات Find My Friend و Find My Phone فى تطبيق واحد، حيث سيحمل التطبيق الجديد اسم Find My، مع ملاحظة أنه لا يفصلنا سوى أسبوع واحد عن مؤتمر أبل والذى ستطلق فيه الشركة تحديثات واسعة لكافة أنظمة تشغيلها.