تكنولوجيا: تقرير جديد يؤكد على تأجيل موعد إطلاق هاتف Galaxy Fold

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد اليوم نشر عبر أحد المصادر الصناعية في كوريا على تأخير جديد في موعد إطلاق هاتف Galaxy Fold إلى الأسواق.

تعجز شركة سامسونج في الوقت الراهن على تأكيد موعد محدد لإطلاق هاتف Galaxy Fold إلى الأسواق، حيث كان الموعد الأخير المتوقع لإطلاق الهاتف في الأسواق خلال شهر يونيو المقبل، إلا أن تقرير جديد جاء عبر أحد المصادر الصناعية في كوريا، أكد على تأخير جديد في موعد إطلاق الهاتف.

ولقد جاءت التفاصيل الجديدة حول تأجيل موعد إطلاق الهاتف في الأسواق عبر وسائل الأعلام الكورية من Yonhap، وKorea Herald، وذلك بالرغم من تصريحات سامسونج السابقة حول خطط الشركة لإطلاق الهاتف خلال الأسابيع المقبلة، إلا أن المؤشرات مازالت تؤكد على عدم معالجة مشاكل الوحدات بشكل كامل حتى الآن.

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ويشير تقرير Yonhap إلى أن التأجيل الجديد يعود لإختبارات تجرى على وحدات الهاتف للتأكد من كفاءة إتصال الوحدات بشبكات المحمول.

يذكر أن مشاكل الحظر والقيود التي فرضت على العملاق الصيني هواوي وتأجيل إطلاق هاتف Mate X يعطي سامسونج وقت أطول لإطلاق هاتف Galaxy Fold بعد التأكد التام من معالجة كافة المشاكل في الهاتف.

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